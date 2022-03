वास्तु : बेडरूम में न लगाएं ये 5 तस्वीरें, सजाएं सिर्फ ये 5 तस्वीर, रिश्तों के साथ बदल जाएगी तकदीर

यदि आप पति पत्नी के बीच प्यार, रिश्तों में सुधार या मधुरता चाहते हैं तो या बेडरूम का वास्तु के अनुसार होना जरूरी है अन्यथा दांपत्य जीवन में दरार पैदा हो सकती है। बेडरूम में यदि आप वास्तु के अनुसार ये 5 तस्वीरें लगाएं तो रिश्तों में प्यार और सम्मान बढ़ेगा और भूलकर भी न लगाएं ये 5 तस्वीरें।





वास्तु के अनुसार बेडरूम में सजाएं सिर्फ ये 5 (According to Vastu, decorate only these 5 in the bedroom)





1. श्री राधा-कृष्ण का : यदि पति और पत्नी में तनाव है या किसी कारणवश प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है तो आप अपने शयन कक्ष में राधा-कृष्ण का एक सुंदर-सा चित्र लगा सकते हैं। शयन कक्ष में राधा कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी देवी या देवताओं की तस्वीर ना लगाएं।







2. : बेडरूम में उचित दिशा में हिमालय का सुंदर सा चित्र आपके मन को शांत करके प्रसन्नता भर देगा और प्रेम संबंधों में ऊंचाइयों को छुएंगे।





3. हंसों का जोड़ा : हंसों के जोड़े का सुंदर-सा मन को भाने वाला चित्र लगा सकते हैं। बेडरूम में दक्षिण-पश्‍चिम दिशा में लव बर्ड की सुंदर मूर्ति भी रख सकते हैं रखें। आप चाहें तो मेडरिन बतख के जोड़े की मूर्ति या तस्वीर भी रख सकते हैं। हंसों के जोड़े का सुंदर-सा मन को भाने वाला चित्र लगा सकते हैं। बेडरूम में दक्षिण-पश्‍चिम दिशा में लव बर्ड की सुंदर मूर्ति भी रख सकते हैं रखें। आप चाहें तो मेडरिन बतख के जोड़े की मूर्ति या तस्वीर भी रख सकते हैं।





4. : शयन कक्ष में शंख का एक बड़ा सा चित्र लगा सकते हैं। यह भी पति और पत्नि के बीच संबंधों को मधुर बनाता है।







5. बांसुरी का चित्र : बांसुरी का चित्र भी आपके जीवन में मथुर संगीत घोल देगा। इसके अलावा आप नाचता हुआ मोर भी लगा सकते हैं। यदि संतान की इच्‍छा है तो बालकृष्ण का चित्र लगाएं।







वास्तु के अनुसार भूलकर भी न लगाएं ये 5 तस्वीरें (According to Vastu, don't forget to put these 5 pictures)

Swan n Vastu

1. समुद्र, झरने या पानी की तस्वीर : बेडरूम में कभी भी समुद्र, झरना या जलाशय की तस्वीरें नहीं लगाना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच अविश्‍वास की भावना पैदा होती है। शयन कक्ष के अंदर भूलकर भी पानी से संबंधित चित्र न लगाएं, क्योंकि पानी का चित्र पति-पत्नी और 'वो' की ओर इशारा करता है।







2. पूर्वजों या देवी देवताओं की तस्वीर : शयन कक्ष में कहीं भी पूर्वजों की तस्वीर न लगाएं। बेडरूम में भूलकर भी कोई धार्मिक चित्र या किसी देवी या देवताओं की तस्वीर न लगाएं।





3. ताजमहल या महाभारत : बेडरूम ही नहीं घर में कहीं पर भी ताजमहल या महाभारत युद्ध का फोटो नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। ताज महल एक कब्रगाह इससे मन में नकारात्मकता फैलती है।





4. हिंसक जानवर या पक्षी : बेडरूम में कहीं पर भी हिंसक जानवरी या पक्षियों के चित्र भी नहीं लगाना चाहिए। हिंसक जानवरों की तस्वीरें इंसान के अंदर गुस्से को बढ़ाती हैं। कहते हैं बेडरूम में कबूतर के चित्र लगाने से सन्तान की हानि होती है और वशंवृद्धि में बाधा आती है।







5. अन्य चित्र : बेडरूम में अस्त होते सूर्य, डूबते जहाज, कैक्टस ‍आदि नकारात्मक तस्वीरें भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसे फोटो लगाने से घर में दरद्रिता का वास होता है एंव परिवार की प्रगति धीमे-धीमे कम पड़ने लगती है।