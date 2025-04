एसी और कूलर के बैगर गर्मी में घर को कैसे बनाएं रखें ठंडा, जानिए खास उपाय

How to make the house cool: बगैर एसी और कूलर के गर्मी में आप अपने घर, मकान या फ्लैट को एकदम से ठंडा बनाकर रख सकते हैं। इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। इन उपायों से आपके घर का तापमान बाहर के तापमान से कम से कम 2 से 5 डिग्री कम कर सकते हैं। इन उपायों से घर में आपको गर्मी के मौसम में सुकून मिलेगा। दिन और रात दोनों समय अच्छी नींद आएगी।