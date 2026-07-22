यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए बड़ी तैयारी, UPPCL ने कसी कमर सभी धार्मिक स्थलों पर होंगे विद्युत सुरक्षा के विशेष इंतजाम, ट्रांसफार्मर खराब होने पर होगी जवाबदेही, अधिकारियों को सख्त चेतावनी

UP Kanwar Yatra: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा और अन्य धार्मिक आयोजनों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और निर्विघ्न बनाने के लिए पूरी मुस्तैदी से तैयारियों में जुटी है। श्रद्धालुओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने और किसी भी प्रकार की विद्युत दुर्घटना से बचाने के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग ने प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं।

इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने डिस्कॉम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। बैठक में निर्देश दिए गए कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर विद्युत सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक अनुरक्षण कार्य पूरे कर लिए जाएं। मंदिर समितियों और अन्य आयोजनकर्ताओं को भी विद्युत सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए।

ट्रांसफॉर्मर को लेकर सख्त चेतावनी

बैठक में जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर क्षेत्र में चल रहे विद्युत सुधार कार्यों की जानकारी साझा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि ट्रांसफार्मर की खराबी की घटनाओं में कमी आनी चाहिए। अधीक्षण अभियन्ता भी इसके लिए सजग रहें। अन्यथा ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने पर अधीक्षण अभियन्ता पर भी कार्रवाई होगी। जहां अस्थाई कनेक्शन में विलम्ब हुआ है, वहां जांच करके कार्रवाई की जाए। अस्थाई कनेक्शन अतिशीध्र स्वीकृत होना चाहिए।

यूपीपीसीएल ने अनुरक्षण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन पर भी जोर दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कर्मचारी सुरक्षा उपकरण पहनकर ही कार्य करें ताकि विद्युत संबंधी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। साथ ही बरसात के मौसम को देखते हुए अधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर स्थानीय फॉल्ट का त्वरित निस्तारण करने और निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने को कहा गया है।

डॉ. गोयल ने बताया कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत सामग्री उपलब्ध है। अधिशासी अभियंताओं को स्थानीय स्तर पर आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए वित्तीय अधिकार और धनराशि भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि दैवी आपदा या खराब मौसम की स्थिति में न्यूनतम समय में बिजली आपूर्ति बहाल की जा सके। इस तरह कांवड़ यात्रा के दौरान प्रदेशभर में सुरक्षित और सुचारु विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यूपीपीसीएल पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है।