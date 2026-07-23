CJP आंदोलन के बीच CBI का बड़ा खुलासा, NEET-UG पेपर लीक केस में संजीव मुखिया के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत

एक ओर देशभर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आंदोलन कर रही है और केंद्र सरकार पर कार्रवाई का दबाव बना रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने NEET-UG 2024 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि कथित पेपर लीक सरगना संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया के खिलाफ NEET-UG 2024 प्रश्नपत्र की चोरी या वितरण में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला।

CBI के अनुसार, वर्ष 2024 में बिहार पुलिस ने NEET-UG पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद दर्ज एफआईआर में संजीव मुखिया को आरोपी बनाया था। बिहार पुलिस ने उसे अन्य परीक्षा पेपर लीक मामलों में कथित संलिप्तता के आधार पर नामजद किया था।

हालांकि, मामला CBI को सौंपे जाने के बाद एजेंसी ने विस्तृत जांच की। जांच में प्रश्नपत्र चोरी, लीक, वितरण और उससे लाभ उठाने वाले सभी आरोपियों की पहचान की गई। CBI ने इस मामले में 45 आरोपियों के खिलाफ पटना की अदालत में कई चार्जशीट दाखिल कीं, लेकिन जांच के दौरान संजीव मुखिया की भूमिका का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला।

CBI ने बताया कि संजीव मुखिया लंबे समय तक फरार रहा और बाद में बिहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। एफआईआर में नाम होने के कारण CBI ने भी उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन जांच के दौरान उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया।

इसी वजह से एजेंसी ने उसे NEET-UG 2024 मामले की किसी भी चार्जशीट में आरोपी नहीं बनाया। इसके बाद उसे इस मामले में जमानत मिल गई। हालांकि, CBI ने स्पष्ट किया कि संजीव मुखिया अभी भी बिहार पुलिस द्वारा जांच किए जा रहे अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में है। CBI का कहना है कि उसकी जांच में NEET-UG 2024 पेपर चोरी और लीक की पूरी साजिश का खुलासा हो चुका है और इस षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।