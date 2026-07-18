Top News 18 July: सोनम वांगचुक के अनशन पर एक्शन, अंतरिक्ष में PM मोदी का 'वंदे मातरम' पोस्टकार्ड

Top News 18 July : दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया। ईरान पर अमेरिका के हमले जारी। वंदे मातरम लिखा पोस्टकार्ड अंतरिक्ष में भेजेगा भारत। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं। लॉर्ड्स में रविवार को रोहित शर्मा का आखिरी वनडे नहीं। 18 जुलाई की खास खबरें :

सोनम वांगचुक के अनशन पर बड़ा एक्शन

ईरान में अमेरिकी हमले जारी

ईरान में 7वें दिन भी अमेरिकी हमले जारी हैं। अमेरिकी सेना ने कार्रवाई और हवाई हमलों के दौरान ईरान में पुलों और पानी के प्लांट पर बम बरसाए हैं। अमेरिकी सेना की कार्रवाई होर्मुज में गतिरोध को लेकर ट्रंप की धमकी के बाद हो रही है।

वंदे मातरम लिखा पोस्टकार्ड अंतरिक्ष में भेजेगा भारत

प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस 18 जुलाई को विक्रम-1 टेस्ट फ्लाइट-1 के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'वंदे मातरम' लिखा हाथ से लिखा पोस्टकार्ड अंतरिक्ष में भेजेगा। यह भारत के पहले निजी ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट की टेस्ट उड़ान होगी, जिसमें कई टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन और विशेष पेलोड भी शामिल हैं।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रा नहीं

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि कांवड़ यात्रियों के लिए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे बंद रहेगा। उन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से कहा कि वे इस उपाय को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पहले से ही जरूरी इंतजाम कर लें।

लॉर्ड्स में रोहित शर्मा का आखिरी वनडे नहीं

बीसीसीआ के सचिव देवजीत सैकिया ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा वनडे रोहित शर्मा के करियर का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला हो सकता है। उन्होंने कहा- रोहित भारतीय वनडे टीम के नियमित सदस्य हैं और जब तक वह टीम की योजनाओं का हिस्सा रहेंगे, तब तक देश का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे।