काशी में देव दीपावली, घाटों पर दीपों की कतार देखकर भक्त हुए प्रसन्न

This was revealed in research regarding high dose of Dexamethasone : स्टेरॉयड दवा 'डेक्सामिथासोन' की उच्च खुराक कोरोनावायरस से पीड़ित भारतीय मरीज़ों पर उतनी असरदार नहीं है, जितनी यूरोप के रोगियों पर है। यह जानकारी एक अध्ययन में सामने आई है। इसमें मरीज़ों के अंतर और स्वास्थ्य प्रणालियों जैसे कारकों पर भी विचार किया गया है।