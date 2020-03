आयकर विभाग ने पिछले महीने कहा था कि अगर 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो यह काम नहीं करेगा।

Don't miss the deadline!

It is mandatory to link your PAN and Aadhaar before 31st March, 2020.

You can do it through Biometric Aadhaar authentication & also by visiting the PAN service centers of NSDL and UTITSL #PANAadhaarLinking



विभाग ने कहा कि इस समय-सीमा का पालन करें। विभाग ने इसे लेकर एक ट्‍वीट भी किया है। इसमें कहा गया है कि पैन को 31 मार्च, 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिए या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं।

विभाग ने ट्विटर पर वीडियो डालते हुए कहा कि यह आगे के लिए फायदेमंद है। वीडियो में कहा गया है कि 2 तरीके से यह काम किया जा सकता है- पहला, 567678 या 56161 पर संदेश भेजकर यह किया जा सकता है। संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है।





दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग.गोव.इन (www.incometaxindiaefiling.gov.in) के जरिए पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं। अभी 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना शेष है।

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 16, 2020