नवजात को अस्पताल से ही मिलेगा Aadhar, UIDAI ने तैयार किया प्लान

नई दिल्ली। देश में कार्ड बनाने वाली संस्था अब शिशुओं को में ही Aadhaar Enrolment देने की योजना बना रही है। इसके लिए UIDAI ने एक योजना भी तैयार कर ली है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सीईओ सौरभ गर्ग ने कहा कि UIDAI नवजात शिशुओं को आधार संख्या देने के लिए जन्म रजिस्ट्रार के साथ साझेदारी करने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने बताया कि हम 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बायोमेट्रिक्स नहीं लेते हैं, लेकिन इसे उसके माता-पिता में से किसी एक के साथ लिंक करते हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल की उम्र पार करने के बाद बच्चे का बायोमेट्रिक्स लेंगे।

300 schemes of Central Govt and 400 schemes of state govt have been linked with Aadhar. 99.7% adult population has been enrolled in Aadhar. Our effort is to enroll newborn babies. Our security systems are world-class: Saurabh Garg, CEO, UIDAI