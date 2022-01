यूपी में सपा का चुनावी गीत 'खदेड़ा होइबे'

पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित भोजपुरी बोली पर आधारित गीत 'खदेड़ा होइबे' सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। सपा गठबंधन के राजनीतिक कार्यक्रमों में भी यह गीत गाया जा रहा है।

सपा के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने कहा, 'खदेड़ा होइबे का नारा समाज के विभिन्न वर्गों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एकजुट कर रहा है। बंगाल (विधानसभा चुनाव) का नारा उत्तर प्रदेश में काफी गूंज रहा है और संयोग से ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन कर रही हैं।'

TMC's iconic poll slogan gets an UP touch.

It's time for 'Khadera Hoibe' in ! https://t.co/CTJPHRsd2v