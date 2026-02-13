शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. UN News
  4. United Nations News
Written By UN
Last Modified: शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (19:20 IST)

सूडान : बीमारी और भुखमरी के चंगुल में नन्ही ज़िंदगियां, विनाशकारी स्तर पर कुपोषण

United Nations News
United Nations News : संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि सूडान में निरन्तर हिंसा, अकाल और बीमारियों के कारण बच्चों की लगातार मौतें हो रही हैं, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं पर हो रहे हमलों और मानवीय सहायता तक सीमित पहुंच के कारण उन तक मदद पहुंचाने के प्रयास गम्भीर रूप से बाधित हो रहे हैं।
 
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ़) के अनुसार, सूडानी सशस्त्र बलों और अतीत में उसके सहयोगी रहे अर्द्धसैनिक बल (RSF) में भीषण लड़ाई के बीच, उत्तर दारफ़ूर के कुछ हिस्सों में बच्चों की आधी से अधिक आबादी गम्भीर कुपोषण का शिकार हैं। यह चेतावनी संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक खाद्य सुरक्षा निगरानी प्रणाली (IPC) के उन नवीनतम आंकड़ों के बाद आई है, जिसमें उम बारू, केरनोई और अत-ताइन क्षेत्रों में कुपोषण की स्थिति को विनाशकारी बताया गया है।
यूनीसेफ़ के प्रवक्ता रिकार्डो पिरेस ने आगाह किया है कि अत्यधिक भूख और कुपोषण का सबसे पहला असर बच्चों पर पड़ता है, ख़ासतौर पर सबसे छोटे, सबसे कमज़ोर और सबसे अधिक असुरक्षित बच्चों पर। सूडान में यह संकट तेज़ी से फैल रहा है, और 6 महीने से 5 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए समय बीता जा रहा है।
 
यूएन एजेंसी ने बताया कि उम बारू और केरनोई जैसे इलाक़ों में अब अकाल से जुड़ी सीमाएं पार हो चुकी हैं, जबकि ये पहले जोखिम वाले क्षेत्र नहीं माने जाते थे। सूडान की सशस्त्र सेना और RSF के बीच अप्रैल 2023 में देश पर नियंत्रण के मुद्दे पर मतभेदों के बीच हिंसक टकराव भड़क उठा था।
पिछले वर्ष 26 अक्टूबर को RSF ने उत्तर दारफ़ूर प्रान्त की राजधानी अल फ़शर पर 1.5 साल की घेराबन्दी के बाद अपना क़ब्ज़ा किया, जहां बड़े पैमाने पर विस्थापन और अत्याचारों को अंजाम दिए जाने के आरोप सामने आए। इसके बाद लड़ाई अब कोर्दोफ़ान क्षेत्र में केन्द्रित हो गई है।
 

बुनियादी सेवाएं ध्वस्त

यूनीसेफ़ के अनुसार, युद्ध, बड़े पैमाने पर विस्थापन, बुनियादी सेवाओं का ध्वस्त होना और मानवीय सहायता तक बाधित पहुंच के कारण इन क्षेत्रों में भुखमरी की चेतावनी जारी की गई है। मगर ऐसी स्थितियां सूडान के अन्य बड़े हिस्सों में भी फैली हुई हैं।
रिकार्डो पिरेस ने आगाह किया कि यदि अकाल का ख़तरा इन इलाक़ों में मंडरा रहा है, तो वह फिर कहीं भी अपने पांव पसार सकता है। बीमारियों का फैलाव बच्चों के जीवन के लिए एक और गम्भीर ख़तरा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे सिर्फ़ भूखे ही नहीं हैं, बल्कि अत-ताइन क्षेत्र में मौजूद बच्चों की लगभग आधी संख्या पिछले दो सप्ताह से बीमार थी।
 
उनके अनुसार, बुख़ार, दस्त, श्वसन तंत्र से जुड़े संक्रमण, टीकाकरण की कम दर, असुरक्षित पानी और चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था मिलकर, पहले से ही कुपोषित बच्चों के लिए इलाज से ठीक हो सकने वाली बीमारियों को भी मौत की ओर धकेल रही हैं।
 

नज़रें नहीं फेरने की अपील

यूनीसेफ़ प्रवक्ता ने दुनिया से सूडान के बच्चों की ओर से नज़रें फेरना बन्द करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उत्तर दारफ़ूर के उम बारू क्षेत्र में बच्चों की आधी से अधिक आबादी हमारी आंखों के सामने ही कुपोषण से बेहद कमज़ोर होते जा रहे हैं। यह कोई आंकड़ा नहीं है, ये ऐसे बच्चे हैं जिनके नाम हैं और जिनका भविष्य छीना जा रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि सूडानी सशस्त्र बल (SAF) और त्वरित सहयोग बल (RSF) के बीच युद्ध शुरू हुए क़रीब तीन साल हो चुके हैं, जिसमें अब तक 1 करोड़ 36 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित होने को विवश हुए हैं, जिनमें 91 लाख लोग देश के भीतर ही बेघर हुए हैं।
 

तत्काल मदद की ज़रूरत

सूडान में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रतिनिधि डॉ. शिब्ले सहबानी ने बताया कि विस्थापित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है, लेकिन देश की स्वास्थ्य प्रणाली, लगातार हमलों, उपकरणों और आपूर्तियों के नुक़सान, स्वास्थ्यकर्मियों की कमी और संचालन के लिए धन की भारी किल्लत के कारण बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है।
 
उन्होंने बताया कि अप्रैल 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक स्वास्थ्य सेवाओं पर 205 हमलों की पुष्टि की जा चुकी है, जिनमें 1,924 लोगों की मौत हुई है और 529 लोग घायल हुए हैं। डॉक्टर सहबानी ने चेतावनी दी कि ऐसे हमले, समुदायों को वर्षों तक इलाज से वंचित कर देते हैं, मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों में भय उत्पन्न करते हैं और जीवनरक्षक उपचार तक पहुंच के रास्ते में गम्भीर बाधाएं खड़ी करते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि सूडान इस समय हैज़ा, मलेरिया, डेंगू और ख़सरा समेत अनेक संक्रामक रोगों के प्रकोप का सामना कर रहा है।
 

शान्ति की मांग

डॉ. शिब्ले सहबानी के अनुसार, WHO और उसके साझेदार संगठन इन प्रकोपों से निपटने के प्रयासों में जुटे हुए हैं, लेकिन अन्तरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के अनुरूप स्वास्थ्यकर्मियों और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सुरक्षित पहुंच और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना बेहद ज़रूरी है।
 
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इलाज के लिए आने वाले मरीज़ों और उपचार उपलब्ध कराने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा, सबसे बढ़कर हम शान्ति की मांग करते हैं, सूडान को बहुत देर से शान्ति की प्रतीक्षा है।
इससे पहले यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने सोमवार को जिनीवा में मानवाधिकार परिषद को जानकारी देते हुए कहा था कि अल-फ़शर में पिछले वर्ष अक्टूबर में हुई मानवाधिकार त्रासदी को रोका जा सकता था।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी, भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमान

भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी, भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमानStrength of Indian Army will increase : देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने एक बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान और भारतीय नौसेना के लिए 6 P-8I पोसीडॉन समुद्री निगरानी विमान खरीदे जाएंगे। इनकी कीमत करीब 3 बिलियन डॉलर यानी लगभग 27 हजार करोड़ रुपए है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद यह पहला बड़ा रक्षा समझौता माना जा रहा है। नए राफेल विमानों से भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।

रूस में Telegram पर डिजिटल स्ट्राइक, पुतिन ने लगाई पाबंदियां, फाउंडर बोले- हम झुकेंगे नहीं

रूस में Telegram पर डिजिटल स्ट्राइक, पुतिन ने लगाई पाबंदियां, फाउंडर बोले- हम झुकेंगे नहींरूसी अधिकारियों ने देश के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप में से एक, 'टेलीग्राम' पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार का यह कदम रूसी नागरिकों को विदेशी तकनीकी प्लेटफार्मों के बजाय खुद के नियंत्रित विकल्पों की ओर धकेलने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

MG Majestor की एंट्री से मचेगा धमाल! 40 लाख की SUV देगी Fortuner Legender को सीधी टक्कर

MG Majestor की एंट्री से मचेगा धमाल! 40 लाख की SUV देगी Fortuner Legender को सीधी टक्करMG Motor India ने आखिरकार भारतीय बाजार में अपनी नई MG Majestor SUV को पेश कर दिया है। इस SUV को पहली बार 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाया गया था और यह मूल रूप से 'ग्लोस्टर' (Gloster) का एक काफी अपडेटेड वर्जन है।

Shivam Mishra Bail: कानपुर, UP लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस, आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिली

Shivam Mishra Bail: कानपुर, UP लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस, आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिलीकानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसे में मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को एसीएमएम (ACMM) कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पुलिस ने आरोपी की 14 दिनों की न्यायिक रिमांड मांगी थी, जिसे अदालत ने प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर सिरे से खारिज कर दिया।

रूस ने WhatsApp पर लगाया पूरी तरह से बैन, अमेरिकी दादागिरी का दिया करारा जवाब

रूस ने WhatsApp पर लगाया पूरी तरह से बैन, अमेरिकी दादागिरी का दिया करारा जवाबरूस में WhatsApp को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। 11 फरवरी को WhatsApp ने बताया कि रूसी सरकार ने उसके सर्विसेज पर “फुल ब्लॉक” लागू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कदम सरकार द्वारा समर्थित एक नए “सुपर ऐप” Max को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। Meta के स्वामित्व वाले इस मैसेजिंग ऐप ने कहा है कि वह रूस में मौजूद 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को जोड़े रखने की पूरी कोशिश कर रहा है।

और भी वीडियो देखें

यूपी में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 16000 लोगों को मिलेगा रोजगार

यूपी में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 16000 लोगों को मिलेगा रोजगारUttar Pradesh News : प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 800 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा है, जिसके माध्यम से राज्य में 16,000 लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मध्यप्रदेश में सड़क पर उतरीं स्व-सहायता समूह की महिलाएं, पोषण आहार सिस्टम में बदलाव का विरोध

मध्यप्रदेश में सड़क पर उतरीं स्व-सहायता समूह की महिलाएं, पोषण आहार सिस्टम में बदलाव का विरोधमध्यप्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ियों में दिए जाने वाले पोषण आहार (टेक होम राशन) की वितरण व्यवस्था में किए गए बदलावों के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध के सुर तेज हो गए हैं। शुक्रवार को सागर और मंडला में बड़ी संख्या में स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने पोषण आहार संयंत्र के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि सरकार के इस फैसले से हजारों महिलाओं के हाथों से रोजगार छिन जाएगा और वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगी। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सरकार को घेरते हुए इस नई व्यवस्था को तत्काल वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव हुआ तो आंदोलन और व्यापक होगा और भोपाल तक प्रदर्शन होगा।

जगमग हुए यूपी के सभी गांव, उद्यमों ने पकड़ी रफ्तार

जगमग हुए यूपी के सभी गांव, उद्यमों ने पकड़ी रफ्तारUttar Pradesh News : वर्ष 2017 से पहले बिजली की किल्लत से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के गांव अब जगमगा रहे हैं। योगी सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण को विकास की बुनियाद बनाया और योजनाबद्ध तरीके से हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया है। घर-घर बिजली कनेक्शन सुनिश्चित किया जा चुका है। प्रदेश सरकार के बजट 2026-27 में बिजली क्षेत्र को 65,926 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

विधानसभा में गरजे CM योगी, जो वंदे मातरम का विरोध करे, उसे कान पकड़कर बाहर निकालो!

विधानसभा में गरजे CM योगी, जो वंदे मातरम का विरोध करे, उसे कान पकड़कर बाहर निकालो!Yogi adityanath speech: उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बेहद सख्त अवतार देखने को मिला। माफियाओं के खिलाफ जारी 'जीरो टॉलरेंस' नीति को दोहराते हुए सीएम योगी ने साफ कहा कि जो लोग माफिया की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, उन्हें जनता और कानून कभी माफ नहीं करेगा।

Who is Gayeshwar Chandra Roy : कौन हैं हिन्दू नेता गायेश्वर चंद्र रॉय, जिन्होंने बांग्लादेश चुनाव में मोहम्मद शाहिनुर इस्लाम को हराया

Who is Gayeshwar Chandra Roy : कौन हैं हिन्दू नेता गायेश्वर चंद्र रॉय, जिन्होंने बांग्लादेश चुनाव में मोहम्मद शाहिनुर इस्लाम को हरायाअल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के वरिष्ठ बीएनपी नेता गायेश्वर चंद्र रॉय ने ढाका सीट से जीत हासिल की। सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ की खबर के अनुसार, रॉय ने ढाका-3 सीट पर 99,163 मत हासिल कर जमात-ए-इस्लामी के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मोहम्मद शाहिनुर इस्लाम को हराया।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com