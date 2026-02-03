मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026
Written By UN
Last Modified: मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026 (16:23 IST)

भीषण धन कटौती से लड़खड़ा रही वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली, WHO ने दी चेतावनी

United Nations News
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चेतावनी दी है कि अन्तरराष्ट्रीय सहायता में हुई कटौती और वित्तीय समर्थन की निरन्तर क़िल्लत से वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली कमज़ोर होती जा रही है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने आगाह किया है कि द्विपक्षीय सहायता में अचानक बड़े पैमाने पर हुई कटौती ने अनेक देशों में स्वास्थ्य प्रणालियों और सेवाओं के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
 
WHO के महानिदेशक डॉक्टर टैड्रॉस ऐडहेनॉम घेबरेयेसस ने सोमवार को कहा कि यह स्थिति और भी गम्भीर है, क्योंकि महामारी, दवाओं के प्रति प्रतिरोधी संक्रमण और स्वास्थ्य सेवाओं के नाज़ुक होने का ख़तरा लगातार बढ़ रहा है। डॉक्टर टैड्रॉस ने जिनीवा में WHO की कार्यकारी बोर्ड की बैठक को सम्बोधित करते हुए बताया कि बीते वर्ष वित्तीय सहायता में भारी कटौती के कारण, स्वास्थ्य संगठन को अपने कार्यबल में कमी करनी पड़ी, जिसके गम्भीर और दूरगामी प्रभाव हुए हैं।
यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने आगाह किया है कि द्विपक्षीय सहायता में अचानक बड़े पैमाने पर हुई कटौती ने अनेक देशों में स्वास्थ्य प्रणालियों और सेवाओं के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। डॉक्टर टैड्रॉस ने वर्ष 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के इतिहास में सबसे कठिन वर्षों में से एक क़रार दिया।
 
उन्होंने कहा कि WHO का जीवनरक्षक कार्य जारी है, लेकिन वित्तीय संकट ने वैश्विक स्वास्थ्य संचालन में मौजूदा कमज़ोरियों को उजागर किया है, विशेष रूप से उन निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
 

अरबों लोगों का जीवन प्रभावित

डॉक्टर टैड्रॉस के मुताबिक़, WHO में वित्तीय संकट अन्तरराष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए वित्तीय समर्थन में व्यापक कमी का हिस्सा है, जिससे देशों को कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय कटौतियों की प्रतिक्रिया में WHO अनेक देशों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने और सहायता पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में सहयोग दे रहा है। इसके लिए तम्बाकू, शराब और शुगरयुक्त पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य ‘कर’ बढ़ाने समेत घरेलू संसाधन जुटाने पर ज़ोर दिया जा रहा है, हालांकि विशाल ज़रूरतें अब भी पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं।
 
यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार, आज भी 4.6 अरब लोग आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से वंचित हैं, जबकि 2.1 अरब लोग स्वास्थ्य पर होने वाले ख़र्चों के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही दुनियाभर में 2030 तक 1.1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों की कमी का भी अनुमान है, जिसमें से आधी से अधिक संख्या केवल नर्स की हैं।
 

गम्भीर संकट टला, मगर...

WHO महानिदेशक ने कहा कि यूएन एजेंसी एक और गहरे वित्तीय झटके से केवल इसलिए बच पाई है क्योंकि सदस्य देशों ने अनिवार्य योगदान बढ़ाने पर सहमति दी थी, जिससे WHO की स्वैच्छिक और लक्षित वित्तीय निर्भरता कम हुई।
 
उन्होंने बोर्ड को बताया, यदि आपने अनिवार्य योगदान बढ़ाने को मंज़ूरी नहीं दी होती, तो हमारी स्थिति वर्तमान से कहीं अधिक गम्भीर होती। इन सुधारों के परिणामस्वरूप, WHO ने वर्ष 2026-27 में अपने मूल बजट के लिए आवश्यक संसाधनों का लगभग 85 प्रतिशत जुटा लिया है।
लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि शेष वित्त पोषण जुटाना मुश्किल होगा, ख़ासकर वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए। उन्होंने चेतावनी दी कि आपात तैयारी, दवाओं के प्रति प्रतिरोध और जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ता जैसे क्षेत्रों में गम्भीर कमी बनी हुई है, जिससे ये प्राथमिकताएं जोखिम में हैं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
 

एकता में बल

WHO के अनुसार, वित्तीय चुनौतियों के बावजूद हाल के महीनों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। महानिदेशक टैड्रॉस ने पिछले वर्ष अपनाई गई महामारी समझौते और संशोधित अन्तरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों (IHR) का ज़िक्र किया, जिनका उद्देश्य कोविड-19 के बाद तैयारी को मज़बूत करना है।
 
WHO ने रोग निगरानी का दायरा बढ़ाया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित महामारी बुद्धिमत्ता प्रणालियां लागू की हैं और 2025 में सैकड़ों स्वास्थ्य आपात स्थितियों का समर्थन किया है। हालांकि डॉक्टर टैड्रॉस ने चेतावनी दी कि विश्वभर में हर 6 में से 1 बैक्टीरियल संक्रमण अब एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो गया है और यह प्रवृत्ति कुछ क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ रही है।
उन्होंने कहा, महामारी ने हमें अनेक सबक सिखाए, ख़ासकर यह कि वैश्विक ख़तरे से निपटने के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। एकता ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वित्तीय संसाधन पूर्वानुमानित और पर्याप्त नहीं रहे, तो दुनिया अगले स्वास्थ्य संकट के लिए कम तैयार हो सकती है। यह आपका WHO है। इसकी शक्ति आपकी एकता में है। इसका भविष्य आपका चुनाव है।
samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

हवा में 'डेड' हो जाते दोनों इंजन! एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर में फिर मिली खराबी

हवा में 'डेड' हो जाते दोनों इंजन! एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर में फिर मिली खराबीAir India Flight AI 132 News: आसमान में एक भीषण हादसा टल गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 132 (लंदन से बेंगलुरु) के पायलटों की मुस्तैदी ने सैकड़ों जिंदगियां बचा लीं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में गिना जाता है, एक बार फिर तकनीकी खामी के कारण 'उड़ता हुआ ताबूत' साबित होने की दहलीज पर था।

चुनाव आयोग पर फूटा ममता बनर्जी का गुस्सा, ऐसा अहंकारी CEC कभी नहीं देखा

चुनाव आयोग पर फूटा ममता बनर्जी का गुस्सा, ऐसा अहंकारी CEC कभी नहीं देखाMamta Banerjee Election Commission: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच की जंग अब दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गई है। सोमवार को काली शॉल ओढ़कर विरोध जताते हुए ममता एसआईआर प्रभावित परिवारों और पार्टी नेताओं के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचीं और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला।

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला- कहां गई 56 इंच की छाती? अब तो पूरी सरकार डरी हुई है

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला- कहां गई 56 इंच की छाती? अब तो पूरी सरकार डरी हुई हैRahul Gandhi Statement: संसद में भारी हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का हवाला देते हुए राहुल ने पूछा कि आखिर '56 इंच की छाती' का क्या हुआ? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज दबा रही है क्योंकि वह डरी हुई है।

क्‍या UAE में बदलने वाली है सत्ता, राष्ट्रपति ने क्राउन प्रिंस को क्‍यों सौंपी 260 अरब डॉलर की संपत्ति?

क्‍या UAE में बदलने वाली है सत्ता, राष्ट्रपति ने क्राउन प्रिंस को क्‍यों सौंपी 260 अरब डॉलर की संपत्ति?संयुक्त अरब अमीरात में सत्ता संघर्ष के बीच राष्ट्रपति नायद ने अपने बेटे और क्राउन प्रिंस खालिद को 260 अरब डॉलर की संपत्ति सौंप दी है। इस खबर के बाद यूएई में सत्‍ता बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं।

मुख्‍यमंत्री योगी ने बताया, ऐसे कई गुना बढ़ जाएगी अन्नदाता की आय

मुख्‍यमंत्री योगी ने बताया, ऐसे कई गुना बढ़ जाएगी अन्नदाता की आयउच्च मूल्य वाली फसलों की अंतःफसल किसानों के लिए लाभकारी, 29.50 लाख हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र में तिलहन-दलहन जोड़कर यूपी को आत्मनिर्भर बनाएं, रबी में सरसों-मसूर, जायद में उर्द-मूंग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के निर्देश

LokSabha : कागज उछालने वाले 8 सांसद निलंबित, हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित, राहुल-प्रियंका का परिसर में प्रदर्शन

LokSabha : कागज उछालने वाले 8 सांसद निलंबित, हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित, राहुल-प्रियंका का परिसर में प्रदर्शनमंगलवार को संसद की कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी को टोके जाने से विपक्ष के सांसद इतने नाराज हो गए कि उन्‍होंने लोकसभा स्‍पीकर के ऊपर कागज उछाल दिया। इसके बाद स्‍पीकर ने 8 सांसदों को सस्‍पेंड कर दिया है। हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। जिन सांसदों पर कार्रवाई की गई है। इनमें कांग्रेस से मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, अमरिंदर राजा वड़िंग, हिबी ईडन, किरन रेड्डी, प्रशांत पोडोले, एस. वेंकटेशन और डीन कोरियाकोस शामिल हैं

India-US ट्रेड डील, 50 से 18% पर आया टैरिफ, PM मोदी से ट्रंप की फोन पर बात और डन हो गई

India-US ट्रेड डील, 50 से 18% पर आया टैरिफ, PM मोदी से ट्रंप की फोन पर बात और डन हो गईटैरिफ पर बड़ी राहत देते हुए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा कर दी। उन्होंने भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। पीएम मोदी ने टैरिफ घोषणा के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भीकुंड वेटलैंड में भव्य आयोजन, 30 हजार से अधिक प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति, 1633 कछुआ शावकों का गंगा में पुनर्वास

विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भीकुंड वेटलैंड में भव्य आयोजन, 30 हजार से अधिक प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति, 1633 कछुआ शावकों का गंगा में पुनर्वासWorld Wetlands Day News : विश्व आर्द्रभूमि (वेटलैंड) दिवस पर मेरठ वन विभाग द्वारा हस्तिनापुर रेंज स्थित भीकुंड वेटलैंड के वॉच टावर परिसर में बर्ड वॉचिंग, जैव विविधता संरक्षण एवं जनजागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आर्द्रभूमियों के संरक्षण, प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों की महत्ता तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाना रहा।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।
