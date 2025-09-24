बुधवार, 24 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. UN News
  4. United Nations General Assembly Session
Written By UN
Last Updated : बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (18:26 IST)

UNGA80 : लेबनानी सह-अस्तित्व मॉडल का समर्थन करने का आग्रह

United Nations General Assembly Session
लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ़ आऊन ने कहा है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ लोग धर्म के नाम पर हत्याएँ करते हैं और लोग मारे जाते हैं, ऐसे में उनका देश, सह-अस्तित्व की गारंटी देने वाले संविधान का एक अद्वितीय मॉडल पेश करता है। उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से, लेबनान के इस समावेशी मॉडल का समर्थन का आग्रह भी किया।
 
लेबनानी राष्ट्रपति ने मंगलवार को यूएन महासभा के 80वें सत्र की जनरल डिबेट को सम्बोधित करते हुए कहा, मैं आज आपके सामने शान्ति, विकास और मानवाधिकारों की बात कर रहा हूँ, जबकि मेरे कुछ साथी नागरिक, रोज़ाना मौत का सामना कर रहे हैं। मेरे देश के कुछ हिस्से क़ब्ज़े में हैं और मेरी मातृभूमि वे मेरे देश के लोग निरन्तर अनिश्चितता में जीवन जी रहे हैं।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि धार्मिक पहचान को लेकर वैश्विक टकरावों के बीच, लेबनान एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आता है जहाँ ईसाई और मुसलमान एक ऐसे संविधान के तहत सह-अस्तित्व में जीवन जी रहे हैं, जो दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है।
 
लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ़ आऊन ने स्वर्गीय पोप जॉन पॉल द्वितीय के एक वक्तव्य का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि लेबनान एक देश से कहीं बढ़कर है, यह पूर्व और पश्चिम के लिए स्वतंत्रता और बहुलता का सन्देश है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण मार-काट करते हैं, और मारे जाते हैं, लेबनान एक अद्वितीय और अपूरणीय मॉडल के रूप में उभर कर सामने आता है। 
एक ऐसा मॉडल जिसने मुझे, एक अरब लेबनानी के रूप में, पूर्वी एशिया से लेकर योरोप के तटों तक, एकमात्र ईसाई राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सेवा करने का अवसर दिया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, अगर सह-अस्तित्व का यह मॉडल टूट जाता है, तो दुनिया भर में हम इस अनुभव को और कहाँ दोहरा सकते हैं? उन्होंने इसी पृष्ठभूमि में अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से, लेबनान के भूभाग को मुक्त कराने और देश की अनन्य सम्प्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए, दृढ़ रुख़ अपनाने का आग्रह किया।
उन्होंने अपील करते हुए कहा, लेबनान को अकेला नहीं छोड़ें। जोसेफ़ आऊन ने इसराइली आक्रमण को तत्काल रोकने, लेबनान के सभी भूभाग से क़ाबिज़ सेनाओं की पूरी तरह से हटाने, और हमारे बन्धकों की रिहाई का आहवान किया। उन्होंने ग़ाज़ा में विध्वंस को तुरन्त रोकने के नैतिक, मानवीय और राजनैतिक दायित्व पर भी ज़ोर दिया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधि

व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधिपरमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाला न्यू START संधि (New Strategic Arms Reduction Treaty) 5 फरवरी 2026 को खत्म होने वाला है। मीडिया खबरों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सहमत हों तो रूस इस संधि को एक साल के लिए बढ़ाने को तैयार है।

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तें

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तेंमोदी सरकार नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटेगी। इसके साथ ही देशभर में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपए खर्च करेगी। इसमें एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल होंगे।

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलाव

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलावfine if caste is written on vehicles in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक नोटिसों से सभी जातिगत संदर्भों को तत्काल हटाने और वाहनों पर जाति-आधारित स्टिकर लगवाने या नारे लिखवाने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रविवार देर रात सभी पुलिस इकाइयों और जिला प्रशासनों के लिए जारी यह आदेश 16 सितंबर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुपालन में लिया गया है।

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथराव

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथरावदेश के कई राज्यों में मुस्लिम I Love Muhammad का बोर्ड लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन उत्तरप्रदेश से शुरू होकर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड तक पहुंच गया। प्रदर्शन के दौरान कई शहरों में अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। देश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय I Love Muhammad को लेकर जुलूस निकाल रहा है। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला-

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंद

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंदWhich country pays the highest salary for indian: आज भारत के युवा अपनी प्रतिभा और कौशल का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर बेहतर करियर, ऊंची सैलरी और अच्छी जीवनशैली की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं। जब विदेश में नौकरी की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के वो कौन से देश हैं जो वास्तव में भारतीयों को सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं? और अगर अमेरिका टॉप पर नहीं है, तो भी वहां जाने की इतनी मारामारी क्यों मची रहती है? आइए इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

और भी वीडियो देखें

जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 : COP30 की ओर बढ़ते कदम

जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 : COP30 की ओर बढ़ते कदमदक्षिण एशिया में बाढ़, उत्तरी अमेरिका में जंगल की आग और योरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने वैज्ञानिकों की वर्षों पुरानी चेतावनी को और पुख़्ता कर दिया है : जलवायु परिवर्तन की रफ़्तार, राजनीतिक प्रतिक्रिया से कहीं ज़्यादा तेज़ है। इसी पृष्ठभूमि में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश, यूएन महासभा के उच्चस्तरीय सप्ताह के दौरान, जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, ताकि दुनियाभर के देश, नवम्बर में ब्राज़ील में होने वाले COP30 से पहले अपने संकल्प मज़बूत करें।

संस्थापक सिद्धान्तों का पालन करें और 'एकजुटता के साथ बेहतर बनें'

संस्थापक सिद्धान्तों का पालन करें और 'एकजुटता के साथ बेहतर बनें'संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, ऐसे में सदस्य देशों को, दुनिया के लोगों को यह दिखाना होगा कि यह संगठन क्यों महत्वपूर्ण है और आने वाले दशकों में इसके संस्थापक सिद्धान्तों का पालन करना होगा। महासभा अध्यक्ष

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की जनरल डिबेट के लिए मंच तैयार

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की जनरल डिबेट के लिए मंच तैयारशान्ति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और उससे भी अधिक विषय पर शुरू हो रहा यह ऐतिहासिक सत्र, बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और नए सिरे से बहुपक्षीय कार्रवाई की तत्काल माँगों के बीच आयोजित हो रहा है। यह उच्चस्तरीय सत्र 22 सितम्बर से पूरे दिन के शिखर सम्मेलनों और स्मरण उत्सवों के साथ शुरू हो गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ, एक ‘सतत विकास लक्ष्य (SDG) क्षण’ और बीजिंग में महिलाओं पर आयोजित विश्व सम्मेलन के 30 वर्ष पूरे होने का स्मरण उत्सव शामिल है।

ultraviolette ultraviolette x47 crossover price : सस्ती बाइक ने मचा दिया तहलका, लॉन्च के 24 घंटे में ही 3,000 से ज्यादा बुकिंग

ultraviolette ultraviolette x47 crossover price : सस्ती बाइक ने मचा दिया तहलका, लॉन्च के 24 घंटे में ही 3,000 से ज्यादा बुकिंगUltraviolette Automotive की नई एडवेंचर मोटरसाइकिल Ultraviolette X47 Crossover को लॉन्चिंग के पहले ही दिन बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है। 23 सितंबर को लॉन्च हुई इस बाइक को सिर्फ 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा बुकिंग मिली। कंपनी के मुताबिक लॉन्च के बाद हर घंटे औसतन 125 बुकिंग हुईं।

देश के सबसे साफ इंदौर में चूहों का आतंक, एमवाए अस्पताल से देवी अहिल्या एयरपोर्ट तक जनता त्रस्त

देश के सबसे साफ इंदौर में चूहों का आतंक, एमवाए अस्पताल से देवी अहिल्या एयरपोर्ट तक जनता त्रस्त'आतंकी चूहे'! ये न बॉर्डर क्रॉस करते हैं, न रॉकेट दागते हैं—बस सीधे प्रशासन की लापरवाही की दीवार चबा-चबाकर अंदर घुस जाते हैं। कल ही, देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर एक भोपाल के यात्री की पैंट में घुसकर चूहे ने काट लिया। सोचिए, 'विश्वस्तरीय' हवाई अड्डा जो ट्रिपल-ए रेटिंग का दावा करता है, वहां चूहे विमान की तरह उड़-उड़कर यात्रियों को 'बाइट' सर्विस दे रहे हैं।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com