वेनेज़ुएला व अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर चिन्ता, यूएन ने संयम बरतने का किया आग्रह

संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि दक्षिणी कैरीबियाई क्षेत्र में ड्रग तस्करी के सन्देह में नौकाओं पर सिलसिलेवार ढंग से की गई अमेरिकी कार्रवाई से क्षेत्रीय शान्ति के लिए ख़तरा बढ़ रहा है। इन हमलों में कम से कम 21 लोगों की जान गई है, जिसके बाद वेनेज़ुएला ने आपात स्थिति की घोषणा कर दी है और इन घटनाओं को अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन क़रार दिया है।

संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव मिरोसलाव येन्का ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों को बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 सितम्बर से 3 अक्टूबर के दौरान ये कार्रवाई की, जिससे क्षेत्र में तनाव चरम पर है और वेनेज़ुएला ने इसकी कड़ी आलोचना की है।

अमेरिकी सैन्य तैनाती की बात पहली बार अगस्त में की गई थी, जिसके बाद से ही वेनेज़ुएला प्रशासन ने हाई अलर्ट पर रहने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने हथियारबन्द मिलिशिया के 45 लाख सदस्यों को लामबन्द किया है, ताकि देश की सशस्त्र सेनाओं को समर्थन दिया जा सके।

अमेरिका का कहना है कि इन हमलों में अन्तरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में उन नौकाओं को निशाना बनाया गया, जिनके ज़रिए अवैध मादक पदार्थों को अमेरिका भेजा जा रहा था। 2 सितम्बर को हुए पहले हमले में 11 लोग मारे गए थे और उसके बाद हुई कार्रवाई में मृतक आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है। इन घटनाओं के सही स्थान के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है और न ही संयुक्त राष्ट्र, स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि करने की स्थिति में है।

आरोप-प्रत्यारोप

सहायक महासचिव मिरोसलाव येन्का ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने सशस्त्र टकराव सम्बन्धी क़ानूनों का हवाला देते हुए अपनी कार्रवाई का बचाव किया है। जिसका उद्देश्य कथित रूप से अमेरिकी नागरिकों को दक्षिण व मध्य अमेरिका के रास्ते आने वाली ड्रग्स से बचाना था।

यूएन अधिकारी ने व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का हवाला दिया, जिनका कहना है कि राष्ट्रपति के आदेश सशस्त्र टकराव सम्बन्धी क़ानून के अनुरूप है, ताकि अमेरिकी तटों पर इस घातक ज़हर को पहुंचाने की कोशिशों से रक्षा की जा सके। हालांकि वेनेज़ुएला के अधिकारियों ने इन हमलों को उकसावेपूर्ण और अपनी सम्प्रभुता का उल्लंघन बताया है।

संयुक्त राष्ट्र में वेनेज़ुएला के स्थाई प्रतिनिधि ने 9 अक्टूबर को सुरक्षा परिषद को लिखे अपने एक पत्र में कहा था कि अमेरिकी कार्रवाई का गुप्त उद्देश्य, शासन तंत्र बदलने की अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना है। वेनेज़ुएला ने अपने तटों के नज़दीक अमेरिकी लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने की भी बात कही है और वेनेज़ुएला जल क्षेत्र में मछुआरों की एक नौका को पकड़ लिया गया। वहीं अमेरिका का कहना है कि वेनेज़ुएला के दो सैन्य विमानों ने अन्तरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में अमेरिकी नौसेना जहाज़ के ऊपर से उड़ान भरी।

संयम बरतने की अपील

संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और अपने मतभेदों को शान्तिपूर्ण ज़रियों से हल करने की अपील की है। मिरोसलाव येन्का ने ज़ोर देकर कहा कि ड्रग तस्करी से निपटने के प्रयासों को यूएन चार्टर समेत अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के अनुरूप अमल में लाना होगा, और किसी भी प्रकार के बल प्रयोग के दौरान मानवाधिकार मानकों का ख़याल रखा जाना होगा।

संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के अनुसार, पार-अटलांटिक संगठित अपराधों के कारण होने वाली हिंसा के भयावह असर को समझा जा सकता है और इनका मुक़ाबला करने के लिए हर प्रयास को अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के तहत अपनाना होगा। मिरोसलाव येन्का ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, कूटनैतिक संवाद को समर्थन देने, तनाव में कमी लाने और अमेरिका व वेनेज़ुएला के बीच आपसी सम्पर्क व बातचीत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।