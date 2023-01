Oxfam की रिपोर्ट, 21 अरबपतियों के पास 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत, कांग्रेस का मोदी सरकार पर पलटवार

नई दिल्ली। भारत में अमीरों और गरीबों के बीच अंतर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऑक्सफेम (oxfam) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 21 अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत है।

विश्व आर्थिक मंच की बैठक के पहले दिन ऑक्सफेम द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के बाद नवंबर 2021 तक अधिकतर भारतीयों को सेविंग्स बचाने के लिए जूझना पड़ा। इस दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 121 फीसदी का इजाफा हुआ। कोरोना काल में भी भारत के अरबपतियों की संपत्ति में प्रतिदिन 3 हजार 608 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में भारत में 102 अरबपति थे, 2022 में इनकी संख्‍या बढ़कर 166 हो गई। देश के सबसे अमीर 1 प्रतिशत लोगों के पास आधी आबादी की 13 गुना संपत्ति है।

ऑक्सफैम की रिपोर्ट पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, सबसे अमीर 21 भारतीयों के पास देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा संपत्ति है।

