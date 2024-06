IND vs USA Dream 11 Prediction : इस खिलाड़ियों को ले अपनी Fantasy Team में, इसे बनाए कप्तान

IND vs USA Dream 11 Prediction : इस खिलाड़ियों को ले अपनी Fantasy Team में, इसे बनाए कप्तान

IND vs USA Dream 11 Prediction T20 World Cup : भारत और अमेरिका के बीच टी20 वर्ल्ड कप आज रात 8 बजे अमेरिका की Nassau County International Cricket Stadium में खेला जाएगा यह इस पिच पर आखिरी मैच होगा, इस पिच ने छोटी और बड़ी टीमों का अंतर काम किया है, इस पिच पर उलटफेर देखने मिले हैं, अमेरिका ने यहीं पाकिस्तान को हराकर अपनी काबिलियत का परिचय दिया था।





इस पिच को लेकर लोगों की अलग अलग राय रही है, कईयों का कहना यह है कि यह पिच 20 ओवर के मुकाबलों के लायक नहीं है, खैर आज यहाँ जो मुकाबला होगा वो वाकई देखने लायक होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें अभी तक अपना एक भी मैच नहीं हारी है और दोनों 4 अंक पाकर ग्रुप ए के टॉप 2 में शामिल है, इसे मिनी भारत इसलिए भी कहा गया है क्योंकी इसमें 8 खिलाड़ी भारतीयब मूल के हैं, ये वे खिलाड़ी हैं जिनका भारत की तरफ से खेलने का सपना पूरा नहीं हो पाया था इनमें सौरभ नेत्रवलकर (Saurabh Netravalkar) और हरमीत सिंह (Harmeet Singh) भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी टीम की तरफ से अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है।





इसलिए किसी को भी अमेरिका टीम को कमजोर नहीं समझना चाहिए, अगर आज अमेरिका भारतीय टीम को हरा देती है तो उनकी जीत इतिहास में दर्ज होगी। भारत के लिए उनकी सबसे बड़ी चिंता विराट कोहली की फॉर्म होगी, जो दो पारियों में आठ गेंदों में सिर्फ पांच रन बना सके, और टीम के नॉकआउट चरण के लिए वेस्टइंडीज जाने से पहले मिडिल ऑडर के बल्लेबाजों शिवम दुबे और रवींद्र जड़ेजा कीफॉर्म को लेकर भी चिंता बनी हुई है इसलिए टीम इंडिया को अपनी बल्लेबाजी पर ज्यादा ध्यान देना होगा।

USA vs IND Head To Head

अमेरिका ने इस टूर्नामेंट में पहले कनाडा को हराया और फिर पाकिस्तान को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। पिछला मैच पाकिस्तान के खिलाफ उनका पहला T20I था। यह अब भारत के खिलाफ उनका पहला टी20 मैच है। भारत ने भी अपने पिछले मैच में 120 का बचाव करके पाकिस्तान को हराया था।

India vs USA Pitch Report

न्यूयॉर्क की इस पिच पर बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल होता है, कम स्कोर वाली यह पिच गेंदबाजों के लिए अधिक मददगार साबित हुई नजर आई है, हालाँकि, जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी ने न्यूयॉर्क की इस पिच के कोड को क्रैक कर लिया है और यहाँ अमेरिका के खिलाड़ियों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाएगा।

IND vs USA Dream 11 Prediction :

WK: Rishabh Pant, Monank Patel

Batters: Rohit Sharma, Virat Kohli (c), Aaron Jones

All-rounders: Corey Anderson, Axar Patel, Hardik Pandya

Bowlers: Mohammad Siraj, Saurabh Netravalkar, Jasprit Bumrah (vc)

कहाँ देख सकेंगे मैच?

(India vs USA Live Streaming, where to watch)

यह मैच भारतीय समय अनुसार 8 बजे चालू होगा जिसे आप Star Sports Network और Disney + Hotstar पर देख पाएंगे