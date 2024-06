अमेरिका के खिलाफ Super 8 मुकाबले में नजरें दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पर

By election for 5 seats : निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने मंगलवार को नई दिल्ली में कहा कि 4 राज्यों में विधान परिषद (Legislative Council) की 5 रिक्तियों को भरने के लिए 12 जुलाई को उपचुनाव होंगे। 5 में से 3 सीटों पर विधान परिषद के सदस्यों के इस्तीफे और शेष 2 सीटों पर सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने के कारण उपचुनाव (By election) आवश्यक हो गया था।