T20I World Cup में लगातार दूसरे दिन उलटफेर, कनाडा ने 12 रनों से आयरलैंड को हराया

Why Shashi Tharoor will not contest next Lok Sabha elections : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि अगर अगला लोकसभा चुनाव 5 साल बाद होता है तो वह खुद को चुनावी मैदान में नहीं देखते, क्योंकि उनका मानना ​​है कि हर किसी को युवाओं के लिए जगह छोड़नी चाहिए। उनका कहना है कि लोकसभा निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है।