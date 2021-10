बिना चोट के खुद को रिटायर्ड हर्ट किया कीरन पोलार्ड ने, कमेंटेटर और फैंस हुए गुस्सा

Why Kieron Pollard was is still second unsolved mystery. When Nawaz Sharif will comeback still remains first. #BANvWI — Ali Raza (@AliRazaTweets) October 29, 2021

Wtf! Did Kieron Pollard really retired hurt himself out? Insane! — Fantasy Cricket Tips To Win (@FantasyTipToWin) October 29, 2021

Nayi soch award should be given to Sachin for getting retired hurt to bring Kieron Pollard in. #MIvsSRH #IPL — Sir Jadeja fan (@SirJadeja) May 13, 2013

में के खिलाफ के कप्तान (नाबाद 14) और चेस ने पारी को संभालने की कोशिश की। पोलार्ड 13वें ओवर में फिटनेस समस्या के कारण मैदान से चले गए। उनके बाहर जाने का कारण पता नहीं चल सका लेकिन वह आखिरी ओवर में आये और आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा।तस्कीन अहमद की एक गेंद पर उन्होंने एक रन लिया और ओवर के बीच में खुद को करके मैदान से बाहर चले गए।इस वाक्ये की कमेंटेटर्स और फैंस ने काफी आलोचना की। इस मौके पर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई चोट नहीं आयी है और वह दूसरे बल्लेबाज को मौका देने के लिए चोट का बहाना कर के फील्ड पर वापस आए हैं।ट्विटर पर कई फैंस पोलार्ड के इस फैसले से नाराज हुए। उनका यह फैसला खेल भावना के विपरीत भी माना गया।इससे पहले टाॅस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम को पिछले मैचों की तरह इस बार भी अच्छी शुरुआत नहीं मिली। सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल और एविन लुईस ज्यादा कुछ न कर सके और क्रमश: 10 गेंदों पर चार और नौ गेंदों पर छह रन बना कर आउट हो गए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रोस्टन चेज ने 39 रन बनाए, लेकिन वह काफी धीमे रहे। उन्होंने दो चौकों की मदद से 46 गेंदों पर 39 रन बनाए। कप्तान कीरोन पोलार्ड 18 गेंदों पर 14 रन बना कर नाबाद रहे, लेकिन पारी के हीरो निकोलस पूरन और टी-20 विश्व कप का पहला मैच खेल रहे जेसन होल्डर रहे। दोनों ने आकर चौकों-छक्कों की बरसात की और टीम की सुस्त पारी में जान डाली, जिसके चलते 120, 130 पर खत्म होने वाली पारी 142 रन तक पहुंची।पूरन ने एक चौके और चार छक्कों की मदद से 22 गेंदों पर 40 और होल्डर ने दो छक्कों के सहारे पांच गेंदों पर ताबड़तोड़ 15 रन बनाए। पूरन ने जहां स्पिनरों मेहदी हसन और शाकिब अल हसन, वहीं होल्डर ने पारी के आखिरी ओवर में बंगलादेश के प्रमुख तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टारगेट किया। होल्डर के दो और पोलार्ड के एक छक्के की बदौलत वेस्ट इंडीज ने इस ओवर में 19 रन निकाले। इससे पहले पूरन ने शाकिब और हसन द्वारा डाले गए क्रमश: 16वें और 18वें ओवर में दो-दो छक्के लगाए। इन तीन बड़े ओवरों की बदौलत ही वेस्ट इंडीज ही 142 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया।बंगलादेश की तरफ से मेहदी हसन, शोरिफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान ने दो-दो विकेट लिए। तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद को विकेट तो नहीं मिला, लेकिन वह चार ओवर में महज 17 रन देकर सबसे किफायती गेंदबाज रहे।