भारतीय दर्शकों को चमत्कार की आस, NZvsAFG पर मजेदार मीम्स की बाढ़...

दुबई। टी 20 वर्ल्ड कप में आज होने वाले न्यूजीलैंड-अफगानिस्तान मैच पर टीम इंडिया के फैंस की नजरें लगी हुई है। भारतीय दर्शक आज अफगान खिलाड़ियों से न्यूजीलैंड के खिलाफ चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं।

अगर आज अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है तो ही भारत विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। सोशल मीडिया पर भी इस मैच को लेकर मीम्स की बाढ़ आई हुई है।

बहरहाल सोशल मीडिया पर भारतीय फैन्स टीम अफगानिस्तान को चिअर करते नजर आ रहे हैं।

Indians hoping for Afghanistan to win the match against New Zealand:#AfgvsNZ pic.twitter.com/PvW2MnjPSb