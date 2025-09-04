Share Bazaar में दूसरे दिन भी तेजी, Sensex 150 अंक चढ़ा, Nifty भी रहा बढ़त में

गुरुवार, 4 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मुंबई , गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (17:01 IST)

Share Bazaar में दूसरे दिन भी तेजी, Sensex 150 अंक चढ़ा, Nifty भी रहा बढ़त में

Share Market Update News : स्थानीय शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 150 अंक के लाभ में रहा जबकि एनएसई निफ्टी 19 अंक मजबूत हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा में सबसे ज्यादा 5.96 प्रतिशत की तेजी आई। इसके अलावा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी लाभ में रहे। जीएसटी में व्यापक सुधारों के तहत रोजमर्रा के उपयोग के सामान पर कर दरें घटाए जाने के बाद शेयर बाजार में तेजी आई। सेंसेक्स बुधवार को 409.83 अंक चढ़ा था, जबकि निफ्टी 135.45 अंक के लाभ में रहा था।
 
तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 150.30 अंक यानी 0.19 प्रतिशत की बढ़त के साथ 80,718.01 अंक पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों में बिकवाली के कारण बाजार में बढ़त सीमित रही। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 888.96 अंक यानी 1.10 प्रतिशत चढ़कर 81,456.67 अंक पर पहुंच गया, लेकिन बाद में प्रमुख कंपनियों में मुनाफावसूली के कारण यह नीचे आया।
 
पचास शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी 19.25 अंक यानी 0.08 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 24,734.30 अंक पर बंद हुआ। जीएसटी दरों में सुधारों से रोटी/पराठे से लेकर बाल में लगाने वाले तेल, आइसक्रीम और टीवी जैसे आम इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी, जबकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर अब नहीं लगेगा।
जीएसटी में पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गई है। नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। सेंसेक्स की कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा में सबसे ज्यादा 5.96 प्रतिशत की तेजी आई। इसके अलावा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी लाभ में रहे।
 
दूसरी तरफ, नुकसान में रहने वाले शेयरों में मारुति सुजुकी इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एचसीएल टेक, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर शामिल हैं। लाइवलॉन्ग वेल्थ के शोध विश्लेषक और संस्थापक हरिप्रसाद के. ने कहा, नई जीएसटी दरों को लेकर चीजें सस्ती होने की उम्मीद से बाजार में मजबूत शुरुआत हुई, लेकिन कारोबार के दूसरे चरण में मुनाफावसूली ने शुरुआती बढ़त को समाप्त कर दिया।
 
उन्होंने कहा, शुरुआती कारोबार में वाहन, दैनिक उपयोग का सामान और टिकाऊ उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में अच्छी लिवाली हुई, हालांकि मुनाफावसूली ने प्रमुख सूचकांकों पर दबाव डाला और बाजार कुछ नीचे आया। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की सूचकांक सकारात्मक दायरे में रहे, जबकि चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे।
यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख था। अमेरिकी बाजार बुधवार को ज्यादातर बढ़त के साथ बंद हुए थे। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 1,666.46 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,495.33 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।
 
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.08 प्रतिशत टूटकर 66.87 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। सेंसेक्स बुधवार को 409.83 अंक चढ़ा था, जबकि निफ्टी 135.45 अंक के लाभ में रहा था। (इनपुट एजेंसी)
