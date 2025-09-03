GST परिषद की बैठक से पहले Share Bazaar में आई तेजी, शुरुआती कारोबार में Sensex और Nifty रहे बढ़त में

Share Market Update News : जीएसटी परिषद की आज से शुरू हो रही बैठक से पहले भारतीय शेयर बाजार ने आज लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ हरे निशान में कारोबार की शुरुआत की। सेंसेक्स 138.11 अंकों की बढ़त लेकर 80,295.99 अंकों पर खुला। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 36.90 अंकों की बढ़त के साथ 24,616.50 अंकों पर खुला। सेंसेक्स की 30 में से 19 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में खुले।







भारतीय शेयर बाजार ने आज लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ हरे निशान में कारोबार की शुरुआत की। सेंसेक्स 138.11 अंकों की बढ़त लेकर 80,295.99 अंकों पर खुला। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 36.90 अंकों की बढ़त के साथ 24,616.50 अंकों पर खुला। सेंसेक्स की 30 में से 19 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में खुले। इसी तरह, निफ्टी की 50 में से 27 कंपनी के शेयरों ने तेजी के साथ हरे निशान में कारोबार शुरू किया।

शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआती तेजी कायम नहीं रह पाई और जीएसटी परिषद की बैठक से पहले बैंक और वाहन शेयरों में कारोबार के अंतिम घंटे में मुनाफा वसूली से बीएसई सेंसेक्स 207 अंक के नुकसान में रहा, जबकि एनएसई निफ्टी 45 अंक टूट गया।

Edited By : Chetan Gour