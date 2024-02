Share Market : सेंसेक्स 724 अंक लुढ़का, निफ्टी भी 213 अंक टूटा

Naxalite carrying a reward of Rs 8 lakh killed in encounter in Dantewada : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षाबलों ने 8 लाख रुपए के एक इनामी नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराया। मारा गया नक्सली प्रतिबंधित माओवादी संगठन में करीब तीन दशक से सक्रिय था। घटनास्थल से एक देशी पिस्तौल, 4 कारतूस और अन्य सामग्री बरामद हुई।