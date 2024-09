Paris Paralympics में भारत को मिला एक और पदक, इस खिलाड़ी ने जीता सिल्वर

Silver Medal for India



Yogesh Kathuniya wins Silver Medal in "Men’s Discus Throw F56" with a throw of 42.22 m at Paris Paralympics 2024.



