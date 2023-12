WFI अध्यक्ष बने संजय सिंह लेकिन जाने क्योंं खुश हैं बृजभूषण सिंह

Case of breach in the security of Parliament: दिल्ली की एक अदालत (Delhi court) ने संसद की सुरक्षा (security of Parliament) में सेंध मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की पुलिस हिरासत (police custody) की अवधि गुरुवार को 5 जनवरी तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने शहर पुलिस की ओर से दाखिल एक अर्जी पर आरोपियों मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे और नीलम देवी की हिरासत 15 दिनों तक बढ़ा दी।