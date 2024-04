WFI Chief पर विनेश फोगाट का बड़ा आरोप, पेरिस ओलंपिक कोटा ना मिले इसलिए रची साजिश

IPL 2024, MI vs RCB, Jasprit Bumrah Hindi News, there is no need of ego in t20 format : बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए वैरिएशन पर लगातार काम कर रहे जसप्रीत बुमराह एक तेज गेंदबाज के तौर पर अपने अहं (Ego) को तिलांजलि देने को तैयार है और उन्हें विविधता की तलाश के लिए धीमी गेंद डालने से भी गुरेज नहीं है।