ओलंपिक क्वालिफाय करने की दौड़ में कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है आगे?

Minister in danger of defeat in Rajasthan by election : राजस्थान के गंगानगर (Ganganagar) जिले की श्रीकरणपुर (Srikaranpur) विधानसभा सीट के लिए हुए चुनाव की मतगणना के 13वें चरण के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह (Rupinder Singh) बढ़त बनाए हुए हैं जबकि भाजपा प्रत्याशी और मंत्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (Surendrapal Singh) पीछे चल रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच अंतर बहुत ज्यादा नहीं है।