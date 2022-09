US Open में अपना आखिरी मैच खेल चुकी सेरेना विलियम्स को मिली खेल जगत से शुभकामनाएं

.@serenawilliams you’re literally the greatest on and off the court. Thank you for inspiring all of us to pursue our dreams. I love you little sis!!!!!! — Tiger Woods (@TigerWoods) September 3, 2022

Congrats on an amazing career, @SerenaWilliams!



How lucky were we to be able to watch a young girl from Compton grow up to become one of the greatest athletes of all time.



I'm proud of you, my friend—and I can't wait to see the lives you continue to transform with your talents. pic.twitter.com/VWONEMAwz3 — Michelle Obama (@MichelleObama) September 3, 2022

"I love #Serena just as much as you guys do." pic.twitter.com/7i1hrUsmAy — Tennis (@usopen) September 3, 2022

Congratulations, Serena for an inspiring career! Cookie & I are so excited for you. I remember when we talked about you becoming an entrepreneur. Now, I look forward to watching you grow in business! @serenawilliams #Serena — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 3, 2022

It’s truly been fun to watch Serena not only change the sport of tennis, but more importantly, how she’s helped empower the next generation. Her tennis accomplishments speak for themselves, but one of the things I admire about her is she simply doesn’t quit. On or off the court — Michael Phelps (@MichaelPhelps) September 3, 2022

पिछले दो दशक से अधिक समय से टेनिस कोर्ट पर कई कीर्तिमान स्थापित करने वाली का यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सफर तीसरे दौर में थम गया जबकि एक अन्य दिग्गज एंडी मर्रे भी हारकर बाहर हो गए।सेरेना पहले ही संकेत दे चुकी थी कि यह यूएस ओपन में उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। इस तरह से 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने फ्लशिंग मीडोज को अलविदा कहा।यह दिग्गज खिलाड़ी शुक्रवार की रात को तीन घंटे से भी अधिक समय तक चले मैच में अजला टॉमलजानोविच से 7-5, 6-7 (4), 6-1 से हार गई।सेरेना ने पांच मैच प्वाइंट बचाए लेकिन आखिर में जब उनका शॉट नेट पर लगा तो उनकी आंखें भी छलक उठी।उन्होंने मैच के बाद कहा,‘‘ यह मेरे लिए अब तक का सबसे अविश्वसनीय सफल रहा है। मैं उस हर व्यक्ति की आभारी हूं जिसने सेरेना आगे बढ़ो, कह कर मेरा हौसला बढ़ाया।’’सेरेना यूएस ओपन में पहली बार 1999 में खेली थी। तब वह केवल 17 साल की थी लेकिन अब वह शादीशुदा है और उनकी पांच साल की बिटिया भी है। सेरेना इस महीने 41 साल की हो जाएगी।के तीसरे दौर में हारने के बाद संभवत: टेनिस को अलविदा कहने जा रही सेरेना विलियम्स को माइकल फेल्प्स से लेकर टाइगर वुड्स तक दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों ने शानदार करियर पर बधाई दी है।दुनिया के नंबर एक गोल्फर रहे टाइगर वुड्स ने ट्वीट किया,‘‘ कोर्ट के भीतर और बाहर तुम महानतम हो । अपने सपने पूरे करने की हम सभी को प्रेरणा देने के लिये धन्यवाद छोटी बहन।’’वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ने लिखा ,‘‘ शानदार करियर पर बधाई। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि कॉम्पटन की एक छोटी सी लड़की को महानतम खिलाड़ी बनते देखा। तुम पर गर्व है।’’सेरेना को हराने वाली अजला टॉमलजानोविच ने कहा ,‘‘ उन्होंने साबित किया कि कोई सपना छोटा नहीं होता। आप कहीं से भी आये हों या कोई भी हालात रहे हों। अगर खुद पर भरोसा है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है।’’बास्केटबॉल के हॉल आफ फेम मैजिक जॉनसन ने ट्वीट किया ,‘‘ हमने सर्वकालिक महानतम खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को अमेरिकी ओपन में आखिरी बार देखा। टेनिस के लिये , हर लड़की के लिये और खास तौर पर अश्वेत लड़कियों के लिये सेरेना बहुति बड़ी प्रेरणा है।’’ओलंपिक चैम्पियन तैराक माइकल फेल्प्स ने लिखा ,‘‘ सेरेना ने न सिर्फ टेनिस का परिदृश्य बदला बल्कि अगली पीढी के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई। वह कभी हार नहीं मानती है। कोर्ट के भीतर और बाहर।’सेरेना ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ मुझे लगता है कि मैने टेनिस को कुछ दिया है। शायद वह जुनून। कई उतार चढाव देखे लेकिन हार नहीं मानी। मैं आगे भी खेल सकती थी लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने इस पल को जिया और इस बात के लिये भी शुक्रगुजार हूं कि मैं सेरेना हूं।’’