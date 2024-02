हॉकी खिलाड़ी वरुण कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में सबूत जुटा रही है पुलिस

Living Up To Name, 'Sachin' Dhas Know Who is Sachin Dhas : दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे U19 World Cup में महाराष्ट्र के बीड (Beed) जिले का यह खिलाड़ी टीम के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरा है। टीम में फिनिशर की भूमिका निभाने वाले सचिन ने 100 से अधिक की स्ट्राइरेट से 294 रन बनाकर अपनी बैटिंग स्टाइल से कई लोगों को अपना फैन बनाया है। Sachin Das अपना शतक तो पूरा नहीं कर पाए लेकिन वे टीम को ऐसी स्तिथि में ले गए जहाँ से जितना टीम के लिए जितना ज्यादा कठिन नहीं लगा।