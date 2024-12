मनु भाकर की ओलंपिक सफलता 2024 में भारतीय निशानेबाजी के लिए निर्णायक लम्हा रही

Leave my dad alone says Ravichandran Ashwin : संन्यास लेने वाले रविचंद्रन अश्विन के पिता रविचंद्रन ने गुरवार को यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया कि उनके बेटे के संन्यास लेने के पीछे एक कारण ‘अपमान’ भी हो सकता है लेकिन इस अनुभवी ऑफ स्पिनर ने ‘पिता की टिप्पणी’ को अधिक तवज्जो नहीं देते हुए इसके लिए मीडिया ट्रेनिंग की कमी को जिम्मेदार ठहराया।