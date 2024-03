अपने पहले ओलंपिक के बेहद करीब लक्ष्य सेन, फ्रैंच ओपन सेमीफाइनल में पहुंचे

Virat Kohli to get dropped from T20 World Cup, report : आईपीएल 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है और मई के अंत तक खेला जाएगा और उसके ठीक बाद जून में वेस्टइंडीज और अमेरिका में टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) का आगाज होगा, हालांकि उसके लिए टीम अभी तक तय नहीं हुई है लेकिन BCCI सचिव जय शाह (Jay Shah) ने यह साफ कर दिया है कि टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे लेकिन इसी बीच स्टार खिलाड़ी विराट कोहली से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है।