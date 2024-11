ओलंपिक 2036 की मेजबानी करने के लिए भारत ने उठाया पहला कदम

Hippo Moo Deng Predicts Who Will Win US Election : आज 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए वोटिंग होगी। पूरी दुनिया का मीडिया की नजर इस चुनाव पर टिकी हैं। चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मैदान में हैं तो वहीं, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा ठोक रहे हैं।