क्या उज़्बेकिस्तान को हरा सकता है भारत? जानिए फीफा रैंकिंग का अंतर

China's population decreased for the second consecutive year: चीन (China) की जनसंख्या 2023 में 20 लाख 80 हजार घटकर 1.4097 अरब रह गई और भारत (India) अपने पड़ोसी देश को पछाड़कर 2023 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। चीन के बीजिंग (Beijing) में बुधवार को जारी वार्षिक आधिकारिक आंकड़े में यह जानकारी दी गई। चीन की आबादी लगातार दूसरे साल कम हुई है।