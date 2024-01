इंडोनेशिया मास्टर्स में भारत की अगुवाई कर रहे प्रणय श्रीकांत सहित हुए बाहर

Congress welcomed the award of 'Bharat Ratna' to Karpoori Thakur : कांग्रेस ने दिग्गज समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर (Karpoori Thakur) को 'भारतरत्न' (मरणोपरांत) से सम्मानित किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए जयराम रमेश (JaiRam Ramesh) ने बुधवार को कहा कि जाति आधारित जनगणना कराना ही ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, लेकिन नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकारी इससे भाग रही है।