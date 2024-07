Paris Olympics: घोड़े से बात करके बता देते हैं सवार कि खुश है या दुखी

name plate on shops at kanwar yatra marg : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा कावड़ यात्रा मार्ग पर खानपान की दुकानों पर नेम प्लेट संबंधी आदेश पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने आदेश को असंवैधानिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है।