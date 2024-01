हमने गलतियां की लेकिन कभी-कभी हारना भी अच्छा होता है: सात्विक-चिराग

Virat Kohli and Sachin Tendulkar arrived in Ayodhya for Ram Mandir Pran Pratishtha Ceremony:अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कुछ ही वक्त बाकी है और खेल जगत के कुछ खिलाड़ी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का गवाह बनने के लिए अतिथि सूची का हिस्सा है।। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli), जिन्हें BCCI से इस शुभ कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मिली, अयोध्या पहुंच गए हैं ।