बचपन के कोच मोहम्मद साजिद ने बताया सुनील छेत्री की पहली कमाई के बारे में

Prime Minister Modi took a dig at the opposition : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव गर्मी की छुट्टी पर खटाखट-खटाखट विदेश चले जाएंगे। विपक्ष पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया कि चार जून के बाद ‘इंडी’ (इंडिया) गठबंधन खटाखट-खटाखट टूटकर बिखर जाएगा।