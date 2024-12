भारतीय कुश्ती के लिये निराशाजनक रहा साल 2024, ओलंपिक में टूटा विनेश का दिल

JP Nadda on one nation, one election bill : राज्यसभा में नेता सदन और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस की पूववर्ती सरकारों द्वारा अनुच्छेद-356 के बार-बार किए गए दुरुपयोग के इतिहास को देखते हुए सरकार ने ‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक लाने का फैसला किया है।