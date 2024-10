Share Market Today: शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन भी रही गिरावट, Sensex 495 और Nifty 221 अंक लुढ़का

India will be the third largest economy of the world by 2030: भारत (India) 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। रेटिंग एजेंसी एसएंडपी (S&P) ग्लोबल रेटिंग्स ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक रिपोर्ट में यह बात कही। एजेंसी ने हालांकि कहा कि बढ़ती जनसंख्या बुनियादी सेवा का दायरा बढ़ाने में बढ़ती चुनौतियों को प्रस्तुत करती है और उत्पादकता बनाए रखने के लिए निवेश की बढ़ती जरूरतें भी सामने आती हैं।