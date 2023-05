महाराणा प्रताप की कितनी पत्नियां थी Maharana Pratap Singh Sisodiya: 14 पत्नियां, 17 बेटे और 5 बेटियां, ऐसा था महाराणा प्रताप का परिवार

How many wives did Maharana Pratap have : महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई, 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा की जयंती विक्रमी संवत के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप की कितनी पत्नियां थीं, महाराणा प्रताप की पहली पत्नी कौन थी, प्रताप के कितने पुत्र थे और कितनी पुत्रियां थी। आओ जानते हैं प्रताप के परिवार की संपूर्ण जानकारी।

महाराणा प्रताप की 14 रानियां थीं

महाराणा प्रताप की 14 पत्नियों से उनके 17 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं

महाराणा प्रताप की पहली पत्नी का नाम अजबदेह था।

गढ़ पैलेस के पुराने महल का हिस्सा अजबदेह के नाम से जाना जाता है।

प्रताप की उम्र 17 वर्ष और राजकुमारी अजबदेह की उम्र 15 वर्ष थी।

महाराणा प्रताप और अजबदेह के पुत्र का नाम अमर सिंह था।

महाराणा प्रताप के माता पिता | Maharana Pratap parents name- उनके पिता महाराणा उदयसिंह और माता जीवत कंवर, जयवंत कंवर या जयवंताबाई सोनगरा थीं। वे राणा सांगा के पौत्र थे।

महाराणा प्रताप के बचपन का नाम | Childhood name of Maharana Pratap- महाराणा प्रताप को बचपन में सभी 'कीका' नाम लेकर पुकारा करते थे।

महाराणा प्रताप की पत्नियों के नाम | Names of wives of maharana pratap- अजबदे पंवार, अमोलकदे चौहान, चंपा कंवर झाला, फूल कंवर राठौड़ प्रथम, रत्नकंवर पंवार, फूल कंवर राठौड़ द्वितीय, जसोदा चौहान, रत्नकंवर राठौड़, भगवत कंवर राठौड़, प्यार कंवर सोलंकी, शाहमेता हाड़ी, माधो कंवर राठौड़, आश कंवर खींचण, रणकंवर राठौड़।

महाराणा प्रताप के पुत्रों के नाम | Names of sons of maharana pratap- अमर सिंह, भगवानदास, सहसमल, गोपाल, काचरा, सांवलदास, दुर्जनसिंह, कल्याणदास, चंदा, शेखा, पूर्णमल, हाथी, रामसिंह, जसवंतसिंह, माना, नाथा, रायभान।

महाराणा प्रताप की पुत्रियों के नाम | Names of daughters of maharana pratap- रखमावती, रामकंवर, कुसुमावती, दुर्गावती, सुक कंवर।

महाराणा प्रताप के भाईयों के नाम | Names of Maharana Pratap brothers- शक्ति सिंह, खान सिंह, विरम देव, जेत सिंह, राय सिंह, जगमल, सगर, अगर, सिंहा, पच्छन, नारायणदास, सुलतान, लूणकरण, महेशदास, चंदा, सरदूल, रुद्र सिंह, भव सिंह, नेतसी, सिंह, बेरिसाल, मान सिंह, साहेब खान।

मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप | Maharana Pratap, the king of Mewar : राजपूताना राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है जिसमें इतिहास के गौरव बाप्पा रावल, खुमाण प्रथम, महाराणा हम्मीर, महाराणा कुम्भा, महाराणा सांगा, उदयसिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है।