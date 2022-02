क्या है हिन्दू धर्म, जानिए

हिन्दू धर्म को विश्‍व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। इस धर्म की उत्पत्ति कब हुई, कौन है इस धर्म के संस्थापक, क्या है इस धर्म के का नाम और कितने हैं धर्मग्रंथ, क्या है इसका दर्शन, सिद्धांत, इतिहास और कितने हैं इसके संप्रदाय। हिन्दू शब्द की उत्पति भारत की प्रमुख सभ्यता सिन्धु घटी सभ्यता, सिंधु नदी तथा भारत के प्रहरी हिमालय के नाम से मिलकर मानी जाती है। हालांकि इस धर्म का मूल नाम सनातन धर्म माना जाता है। आओ जानते हैं यहां सबकुछ।





कब हुई हिन्दू धर्म की उत्पत्ति (Origin of the word Hindustan): धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति मावन की उत्पत्ति के पूर्व हुई थी परंतु विद्वानों के अनुसार इस धर्म का प्रारंभ स्वयंभुव मनु के काल में हुआ था। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व का माना जाता है। अनुमानीत 15 हजार ईसा पूर्व इस धर्म की उत्पत्ति हुई थी।





कौन है इस धर्म के संस्थापक ( Who is the founder of this hindu religion) : इस धर्म की स्‍थापना किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। कहते हैं कि जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की उन ऋषियों और उनकी परंपरा के ऋषियों ने इस धर्म की स्थापना की है। जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके साथ ही प्रारंभिक सप्तऋषियों का नाम लिया जाता है। ब्रह्म (ईश्‍वर) से सुनकर हजारों वर्ष पहले जिन्होंने वेद सुनाए, वही संस्थापक माने जाते हैं। हिन्दू धर्म वेद की वाचिक परंपरा का परिणाम है। गीता में श्रीकृष्‍ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं धर्म स्थापना के लिए आऊंगा।

हिन्दू धर्म के धर्मग्रंथ (Hindu scriptures) : हिन्दू धर्म के पवित्र ग्रंथों के 2 भाग हैं- 1.श्रुति और 2.स्मृति। श्रुति के अंतर्गत वेद और स्मृति के अंतर्गत पुराण, महाभारत, रामायण एवं स्मृतियां आदि हैं। वेद ही है धर्मग्रंथ, जो 4 हैं:- ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता है। श्रुति को ही धर्मग्रंथ माना जाता है स्मृति को नहीं। वेदों में सबसे प्राथम ऋग्वेद है। उसी में से यजु, साम और अथर्व का निर्माण हुआ। अत: ऋग्वेद ही हिन्दुओं का एकमात्र धर्मग्रंथ है। इसके अलावा उपवेद हैं- ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद- ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं।







हिन्दू धर्म का दर्शन (philosophy of Hinduism) : हिन्दू दर्शन मोक्ष पर आधारित है। ब्रह्मांड में आत्माएं असंख्य हैं, जो शरीर धारण कर जन्म-मरण के चक्र में घूमती रहती हैं। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष सिर्फ भक्ति, ज्ञान और योग से ही प्राप्त होता है। यही सनातन पथ है। तत्व ज्ञान हमें ईश्‍वर, आत्मा, ब्रह्मांड, पुनर्जन्म और कर्मों के सिद्धांत के बारे में बताता है। तत्व ज्ञान दर्शन का ही एक अंग है। वेदों के अलावा उपनिषद और गीता में तत्व ज्ञान को बताया गया है। वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षड्दर्शन कहते हैं।





ये 6 षड्दर्शन हैं- 1. न्याय, 2. वैशेषिक, 3. मीमांसा, 4. सांख्य 5. वेदांत और 6. योग। सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है। महर्षि वादरायण, जो संभवतः वेदव्यास ही हैं, का 'ब्रह्मसूत्र' और उपनिषद वेदांत दर्शन के मूल स्रोत हैं। महर्षि पतंजलि का 'योगसूत्र' योग दर्शन का प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद ने इस दार्शनिक मत द्वारा ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा का ध्येय रखा है, जो भौतिक जीवन को बेहतर बनाए और लोकोत्तर जीवन में मोक्ष का साधन हो। न्याय दर्शन नाम से तर्क प्रधान इस प्रत्यक्ष विज्ञान की शुरुआत करने वाले अक्षपाद गौतम हैं।