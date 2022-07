टोलकर्मियों से भिड़े द ग्रेट खली, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जालंधर से करनाल जा रहे खली टोल कर्मियों से भिड़ गए। वायरल वीडियो में खली टोल कर्मियों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं टोलकर्मी उनपर उनके एक साथी को थप्पड मारने का आरोप लगा रहे हैं। इसी दौरान एक टोलकर्मी उन्हें बंदर कहता हुआ सुनाई दे रहा है।

खली ने दावा कि टोल कर्मी फोटो खिंचवाने के लिए उनकी गाड़ी के अंदर ही घुस रहा था। जब उन्होंने उसे इस बात के लिए मना किया तो वो उनसे उलझने लगा। इस दौरान अन्य टोल कर्मी भी आ गए और उन्हें ब्लैकमेल करने लगे। दूसरी ओर टोल कर्मियों का आरोप है कि एक कर्मचारी ने उनसे आईकार्ड दिखाने को कहा।

of Argument between WWE Superstar 'The Great #Khali' and Toll workers, Somewhere In Punjab. pic.twitter.com/MsCdPslcLs