रविवार, 22 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Uttar Pradesh News
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ (उप्र) , रविवार, 22 फ़रवरी 2026 (23:34 IST)

यूपी में आजीविका मिशन बना गेम चेंजर, एक करोड़ महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर

Chief Minister Yogi Adityanath
- हर जिले में महिलाएं लिख रहीं सफलता की नई कहानी
- महिला सशक्तीकरण योगी सरकार की प्राथमिकता
- उद्यमिता की राह पर ग्रामीण महिलाएं
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण को लेकर योगी सरकार की पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इस मामले में गेम चेंजर साबित हो रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश भर में स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं तेजी से आत्मनिर्भर बन रहीं हैं। अभी तक प्रदेश में करीब एक करोड़ पांच लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर अपना व्यवसाय संभाल रहीं हैं। ग्राम स्तर तक पहुंची योजनाओं के चलते महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है और बड़ी संख्या में वे उद्यमिता की राह पर आगे बढ़ रहीं हैं। मिशन के तहत लखपति दीदी अभियान को भी तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है।
 

गांव-गांव लखपति दीदी

उत्तर प्रदेश में महिलाएं अब किसी पर आश्रित नहीं, बल्कि आर्थिक स्वावलंबन  से सफलता की नई कहानी गढ़ रही हैं। पिछले नौ साल में महिला सशक्तीकरण के लिए योगी सरकार ने जिस तत्परता से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, वह अपने आप में मिसाल है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत करीब साढ़े 18 लाख लखपति दीदी का पंजीकरण किया जा चुका है।
योगी सरकार का लक्ष्य है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्थायी आय के स्रोत से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। इसके लिए महिलाओं को कौशल आधारित जिम्मेदारियां देकर उन्हें आय के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब गांव-गांव लखपति दीदी सफलता के साथ अपना काम संभाल रही हैं।
 

ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं को घर-घर पहुंचाने का मॉडल

एक ग्राम पंचायत-एक बीसी सखी योजना के तहत प्रदेश की 57,000 ग्राम पंचायतों में बीसी सखियों की तैनाती का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 50,225 बीसी सखियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अंतर्गत 40 हजार महिलाओं ने अब तक करीब 40,000 करोड़ रुपये का लेन-देन किया है। यह मॉडल ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं को घर-घर पहुंचाने में अहम साबित हो रहा है।

कृषि, ऊर्जा से लेकर बैंकिंग तक संभाल रही हैं महिलाएं

ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार, डिजिटल बैंकिंग, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़कर बहुआयामी अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल परिवारों की आय बढ़ रही है बल्कि गांवों में आर्थिक गतिविधियां भी तेज हुईं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आजीविका मिशन के जरिए महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 
 

बुजुर्गों के लिए योजना बनी संजीवनी

बीसी सखी ग्रामीण बैंकिंग के लिए बड़ी उपयोगी साबित हो रही हैं। पहले जहां गांव के लोग बैंक जाने से हिचकते थे, अब वे घर के पास ही जमा-निकासी, पेंशन वितरण और डिजिटल भुगतान जैसी सेवाएं पा रहे हैं। इस पहल ने महिलाओं को न केवल रोजगार दिया, बल्कि उन्हें आर्थिक निर्णयों में सहभागी भी बनाया। इसके साथ ही विशेष तौर पर बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह योजना संजीवनी साबित हो रही है। 

छोटे स्तर पर कारोबार शुरू करने में सहायता

लखपति दीदी योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लघु उद्योग और स्वरोजगार शुरू करने के लिए आसान, ब्याज मुक्त और चरणबद्ध पूंजी उपलब्ध कराया जाता है। इससे महिलाओं को छोटे स्तर पर कारोबार शुरू करने में सहायता मिलती है और वे परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
 

प्रमुख भूमिका में महिलाएं

ड्रोन दीदी-कृषि में उपयोग के लिए ड्रोन प्रदान किए जाते हैं।
बीसी सखी- ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना।
सूर्य सखी - सौर ऊर्जा उपकरणों (सोलर पैनल, स्ट्रीट लाइट) की स्थापना।
विद्युत सखी- घर-घर जाकर मीटर रीडिंग लेना और बिजली बिल जमा करना।
कृषि आजीविका सखी- ग्रामीण महिलाओं को कृषि विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित करना।
स्वास्थ्य सखी- ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना।
सूक्ष्म उद्यम सखी- ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग करती हैं।
पशु सखी- पशु चिकित्सा, टीकाकरण, कृमिनाशक और पोषण संबंधी प्राथमिक सेवाएं प्रदान करना।
बीमा सखी- गांव-गांव में लोगों को बीमा सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

यूथ कांग्रेस पर भड़कीं मायावती, विरोध प्रदर्शन को बताया देश का अपमान, IYC ने किया पलटवार

यूथ कांग्रेस पर भड़कीं मायावती, विरोध प्रदर्शन को बताया देश का अपमान, IYC ने किया पलटवारMayawati's statement on Youth Congress protest : दिल्ली में 'एआई इम्पैक्ट समिट' में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कमीज उतारकर विरोध प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आज कड़ी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा, यह अति अशोभनीय और निंदनीय है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने इस विरोध प्रदर्शन को देश का अपमान बताया। वहीं मायावती के बयान पर भारतीय युवा कांग्रेस ने पलटवार भी किया। युवा कांग्रेस ने कहा, बहन जी, आपकी मजबूरी है, हम जानते हैं। आपको जेल से ज्यादा महल पसंद है।

UGC नियमों पर भड़के जगद्गुरु रामभद्राचार्य, केंद्र सरकार को सुनाई खरी-खरी

UGC नियमों पर भड़के जगद्गुरु रामभद्राचार्य, केंद्र सरकार को सुनाई खरी-खरीJagadguru Rambhadracharya News: उत्तर प्रदेश के बस्ती में आयोजित रामकथा के दौरान पद्म विभूषण जगद्गुरु रामभद्राचार्य का एक नया और आक्रामक तेवर देखने को मिला। उन्होंने न केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की नई गाइडलाइंस को लेकर केंद्र सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दी, बल्कि समाज में बढ़ते भेदभाव और ब्राह्मण समाज की वर्तमान स्थिति पर भी कड़ा प्रहार किया।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ी मुश्किल, पॉक्सो कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ी मुश्किल, पॉक्सो कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेशTrouble mounts for Shankaracharya Avimukteshwarananda : प्रयागराज कोर्ट ने आज ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। खबरों के अनुसार, आरोप लगाने वाले नाबालिगों के बयान अदालत में दर्ज किए जा चुके हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने यह आदेश श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष व शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है।

मेरी मर्दों में दिलचस्पी नहीं... महिलाओं को लेकर यह क्या बोल गए ट्रंप

मेरी मर्दों में दिलचस्पी नहीं... महिलाओं को लेकर यह क्या बोल गए ट्रंपDonald Trump News: गाजा पीस बोर्ड की बैठक के दौरान उस वक्त सब हैरान रह गए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने भाषण में ऐसा बयान दे दिया, जिसने कूटनीतिक चर्चा को निजी पसंद-नापसंद की ओर मोड़ दिया।

क्या टल जाएगा महायुद्ध? अकेले पड़े डोनाल्ड ट्रंप, ईरान को मिला रूस और चीन का साथ

क्या टल जाएगा महायुद्ध? अकेले पड़े डोनाल्ड ट्रंप, ईरान को मिला रूस और चीन का साथTrump Iran Ultimatum: क्या दुनिया एक बहुत बड़े विनाश की ओर बढ़ रही है? क्या खाड़ी के देशों से उठने वाला धुंआ अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला है? ऐसे ही कई सवाल पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी महाविनाश का कारण बन सकती है।

और भी वीडियो देखें

PM मोदी बोले- योगी जी के नेतृत्व में यूपी बन रहा मैन्युफैक्चरिंग हब, प्रदेश की पहचान अब विकास और ब्रह्मोस

PM मोदी बोले- योगी जी के नेतृत्व में यूपी बन रहा मैन्युफैक्चरिंग हब, प्रदेश की पहचान अब विकास और ब्रह्मोसPrime Minister Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्पष्ट कहा कि भाजपा सरकार के लिए देश का विकास और यूपी का विकास सर्वोपरि है और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। आज यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है, ब्रह्मोस और मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जा रहा है। यूपी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में भी अपनी पहचान बना रहा है। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है।

एक ही मंच, दो बड़ी सौगातें : मेरठ बना आधुनिक कनेक्टिविटी का नया केंद्र

एक ही मंच, दो बड़ी सौगातें : मेरठ बना आधुनिक कनेक्टिविटी का नया केंद्रMeerut becomes new hub of modern connectivity : क्रांतिधरा मेरठ ने इस बार फिर से एक नई इबारत लिख दी है, देश की अत्याधुनिक और हाई स्पीड नमो भारत रैपिड ट्रेन और मेरठ मेट्रो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। इस अवसर पर उन्होंने इसे ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ तथा ‘विकसित भारत’ के लिए नई ऊर्जा का स्रोत बताया। यह पहली बार है जब एक ही मंच से, एक ही दिन रैपिड रेल और मेट्रो सेवा दोनों का शुभारंभ किया गया है।

मुख्‍यमंत्री योगी आज से सिंगापुर और जापान के दौरे पर, दोनों देशों की 33 कंपनियों के शीर्ष प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात

मुख्‍यमंत्री योगी आज से सिंगापुर और जापान के दौरे पर, दोनों देशों की 33 कंपनियों के शीर्ष प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकातChief Minister Yogi Adityanath : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के उत्तर प्रदेश को ‘मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया’ बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के चार दिवसीय दौरे पर आज रवाना होंगे। 2017 की म्यांमार यात्रा के बाद यह मुख्यमंत्री का पहला विदेशी दौरा होगा, जिसे प्रदेश की निवेश कूटनीति और औद्योगिक विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 23-24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री 33 वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर प्रदेश में निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विस्तार के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे।

CM योगी बोले- प्रधानमंत्री मोदी आधुनिक भारत के निर्माता, 'विकसित भारत' विजन की दुनियाभर में हो रही तारीफ

CM योगी बोले- प्रधानमंत्री मोदी आधुनिक भारत के निर्माता, 'विकसित भारत' विजन की दुनियाभर में हो रही तारीफChief Minister Yogi praised Prime Minister Modi : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए और आधुनिक भारत का शिल्पी बताते हुए कहा कि उनके 'विकसित भारत' विजन की वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही है। रविवार को मेरठ के मोहिउद्दीनपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली–मेरठ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो के लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह बात कही।

किश्तवाड़ मुठभेड़ में सेना के बहादुर 'टायसन' को लगी पहली गोली, खोजी कुत्ते की मदद से टाप जैश कमांडर हुआ ढेर

किश्तवाड़ मुठभेड़ में सेना के बहादुर 'टायसन' को लगी पहली गोली, खोजी कुत्ते की मदद से टाप जैश कमांडर हुआ ढेरKishtwar terrorist encounter case : सेना के एक खोजी कुत्ते टायसन ने बहुत हिम्मत दिखाई और किश्तवाड़ में एक एंटी-टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान पहली गोली खाई। इससे सुरक्षाबलों को आतंकवादियों की मौजूदगी का पता लगाने और जैश-ए-मोहम्मद संगठन के एक टाप कमांडर समेत 3 को सफलतापूर्वक मारने में मदद मिली। सेनाधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद छातरू इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई।

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?google pixel 10a launched in india : भारत में Google Pixel 10a को लॉन्च कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह मॉडल देश में Apple iPhone 17e की एंट्री से पहले बाजार में आ गया है। मिड-रेंज कैटेगरी में उतरा Pixel 10a, प्रीमियम पिक्सल फोनों से नीचे पोजिशन किया गया है, लेकिन इसमें कई फ्लैगशिप फीचर्स किफायती कीमत पर दिए गए हैं।

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेश

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेशस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने आज भारत में अपनी नई Vivo V70 Series 5G लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो मॉडल Vivo V70 और Vivo V70 Elite पेश किए हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में अपग्रेडेड प्रोसेसर, Zeiss सपोर्टेड कैमरा और बेहद स्लिम बेज़ल डिजाइन दिया गया है।

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्स

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्सटेक दिग्गज गूगल आज (18 फरवरी, बुधवार) अपनी फ्लैगशिप Pixel 10 सीरीज का सबसे किफायती स्मार्टफोन Google Pixel 10a लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस फोन को अब तक के सबसे टिकाऊ (Durable) ए-सीरीज फोन के रूप में प्रमोट कर रही है। मजबूत बॉडी के साथ-साथ इस बार फोन में एडवांस AI फीचर्स और बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com