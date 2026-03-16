सोमवार, 16 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. mp agriculture conference mohan yadav farmers plan
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :भोपाल , सोमवार, 16 मार्च 2026 (20:36 IST)

MP में हर विधानसभा में होंगे कृषि सम्मेलन, किसानों के लिए CM डॉ. मोहन यादव का बड़ा प्लान

Madhya Pradesh agriculture conference
मध्यप्रदेश के किसानों के लिए 16 मार्च का दिन खास रहा। अब किसानों के लिए विधानसभा क्षेत्र में कृषि यंत्रों की दुकानें खुलेंगी। छोटे किसानों को खेती के लिए किराये पर यंत्र मिलेंगे। इतना ही नहीं, राज्य के सभी विधायक अपने क्षेत्र में करीब 5 कृषि सम्मेलन करेंगे। इन सम्मेलनों के लिए कृषि विभाग हर विधानसभा क्षेत्र को 5 लाख रुपए देगा। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों की आए बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं।

इसी संकल्प के लिए वे लगातार नवाचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सोमवार को राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसान कल्याण वर्ष में सभी की सक्रिय सहभागिता जुटाना है।
 
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसान कल्याण वर्ष 2026 में विभिन्न विभाग मिलकर कृषि विकास और किसान कल्याण योजनाओं को जमीन पर उतारें। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी उपायों पर क्रियान्वयन तेज किया जाए। किसान कल्याण वर्ष का लाभ किसानों के परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश, देश का इकलौता राज्य है, जो 5 रुपए में किसानों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवा रहा है। ये किसानों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
 
सफल हो रहे सरकार के प्रयास
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे सभागार मध्यप्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का पवित्र स्थान है। इस स्थान पर किसान कल्याण योजनाओं पर केंद्रित यह कार्यक्रम राज्य सरकार के कृषि क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता का भी प्रतीक है। प्रदेश में दूध उत्पादन और पशुपालन की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्हें साकार करने के प्रयास सफल हो रहे हैं। प्रदेश में दूध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में प्रदेश का दूध कलेक्शन 25 प्रतिशत बढ़ा है। अब प्रदेश में 12.50 लाख लीटर दूध कलेक्शन किया जा रहा है। दूध का मूल्य भी 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है। इससे दुग्ध उत्पादकों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और क्षेत्र में नरवई प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ट्रैक्टर-ट्रॉली और भूसे की मशीन उपलब्ध करवा रही है। राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए नि:शुल्क दूध वितरण के लिए माता यशोदा योजना शुरू करने की पहल की है।
 
पर्यटन क्षेत्र में स्थापित हो रहे विकास के नए आयाम
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने होम स्टे की योजना शुरू की है। होम स्टे संचालकों के लिए 20 लाख तक की आय जीएसटी से मुक्त रखी गई है। लघु-कुटीर उद्योग के क्षेत्र में शहद उत्पादन से किसान लाभ कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हो रही इस कार्यशाला में लगभग सभी प्रमुख विभाग शामिल हुए हैं। राज्य की आबादी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा इन 16 विभागों के अंतर्गत आ जाता है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा  है। प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं।
 
कृषि कल्याण के लिए बनेगा सकारात्मक वातावरण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में कृषि यंत्रों की दुकानें खुलेंगी, जिनसे लघु कृषकों को खेती के लिए किराये पर यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। विधायक अपने क्षेत्र में 4 से 5 कृषि सम्मेलन करें, इसके लिए कृषि विभाग ने प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 लाख रुपए आवंटित करने का निर्णय किया है। इन प्रयासों से कृषि कल्याण के लिए सकारात्मक वातावरण बनेगा। किसान सोलर से बिजली उत्पादन की सभी योजनाओं का लाभ उठाएं। लघु-कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भी कार्य करें। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

शराब नीति केस में Supreme Court पहुंचे केजरीवाल और सिसोदिया, बोले- जज स्वर्णकांता पर भरोसा नहीं, निष्पक्ष हो सुनवाई...

शराब नीति केस में Supreme Court पहुंचे केजरीवाल और सिसोदिया, बोले- जज स्वर्णकांता पर भरोसा नहीं, निष्पक्ष हो सुनवाई...Delhi Excise Policy Case : दिल्ली की आबकारी नीति मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से केस ट्रांसफर करने के लिए उच्‍चतम न्‍यायालय का रुख किया है। खबरों के अनुसार, दोनों नेताओं का तर्क है कि मौजूदा बेंच से उन्हें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है। इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अलग याचिका दायर की है। हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को बरी किया था।

भारत सहित दुनिया के देशों के आगे गिड़गिड़ा रहा अमेरिका, ईरान बोला- रूस से तेल खरीदने की मांग रहा भीख

भारत सहित दुनिया के देशों के आगे गिड़गिड़ा रहा अमेरिका, ईरान बोला- रूस से तेल खरीदने की मांग रहा भीखईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार को अमेरिका पर रूसी कच्चे तेल को लेकर पाखंड करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब उन्हीं देशों से तेल खरीदने के लिए भीख मांग रहा जिनसे पहले यह तेल रोकने की कोशिश की थी।

मजे के लिए करूंगा हमला, Donald Trump ने ईरान को धमकाया

मजे के लिए करूंगा हमला, Donald Trump ने ईरान को धमकायाअमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 16वां दिन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर और भी हमले करने की धमकी दी है। उन्होंने खार्ग आइलैंड पर मौजूद ऑइल एक्सपोर्ट हब पर और हमले करने की धमकी दी है। उनकी यह धमकी तब आई है जब शुक्रवार को ही अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर जोरदार बमबारी की थी।

LPG का विकल्प : अब रसोई गैस की चिंता होगी दूर? सरकारी वैज्ञानिकों ने तैयार किया सस्ता और स्वदेशी विकल्प

LPG का विकल्प : अब रसोई गैस की चिंता होगी दूर? सरकारी वैज्ञानिकों ने तैयार किया सस्ता और स्वदेशी विकल्पLPG के महंगे दाम और किल्लत से मिलेगी मुक्ति! वैज्ञानिकों ने खोजा 'देसी तोड़', अब रसोई में जलेगा स्वदेशी ईंधन

भारत-अमेरिका एक तरफ तो पाकिस्तान-चीन दूसरी ओर, क्या शुरू हो गया तीसरा विश्व युद्ध

भारत-अमेरिका एक तरफ तो पाकिस्तान-चीन दूसरी ओर, क्या शुरू हो गया तीसरा विश्व युद्धईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान-अफगानिस्तान में मिसाइल वर्षा! ट्रंप की एक अपील ने बढ़ाई पूरे एशिया की टेंशन

और भी वीडियो देखें

UP के डेयरी उत्पादों का निर्यात बढ़ा 10%, योगी सरकार की नीतियों से पशुपालकों की आय में बड़ा इजाफा

UP के डेयरी उत्पादों का निर्यात बढ़ा 10%, योगी सरकार की नीतियों से पशुपालकों की आय में बड़ा इजाफापशुपालन और डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए योगी सरकार के कदमों का असर निर्यात में वृद्धि के रूप में सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के डेयरी और संबंधित पशु-आधारित उत्पादों के निर्यात में विगत एक से डेढ़ वर्ष में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया है।

UP बनेगा AI और डेटा सेंटर हब: नोएडा से वाराणसी तक बनेंगे 8 डेटा सेंटर पार्क, 2 लाख करोड़ निवेश

UP बनेगा AI और डेटा सेंटर हब: नोएडा से वाराणसी तक बनेंगे 8 डेटा सेंटर पार्क, 2 लाख करोड़ निवेशउत्तरप्रदेश की योगी सरकार प्रदेश को देश का प्रमुख डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) हब बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसी रणनीति के अंतर्गत प्रदेश में 8 डेटा सेंटर पार्क विकसित किए जाने की योजना तैयार की गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।

श्रमिकों को भोजन में नहीं होगी कोई परेशानी, गुजरात के मंत्री कुंवरजी बावलिया का आश्वासन

श्रमिकों को भोजन में नहीं होगी कोई परेशानी, गुजरात के मंत्री कुंवरजी बावलिया का आश्वासनGujarat News: गांधीनगर में श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के तहत संचालित केंद्रों के निरीक्षण के दौरान, राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्री कुंवरजी बावलिया ने गैस की कमी को लेकर चल रही चिंताओं को दूर किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत चलने वाले किसी भी केंद्र पर गैस की किल्लत पैदा नहीं होने दी जाएगी।

डिजिटल कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा उत्तर प्रदेश, क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री में बड़ा विस्तार

डिजिटल कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा उत्तर प्रदेश, क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री में बड़ा विस्तारAgriculture in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में योगी सरकार लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रदेश में डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री अभियान के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और कृषि व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

गुजरात में गैस आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, PNG वालों को सरेंडर करना होंगे सिलेंडर

गुजरात में गैस आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, PNG वालों को सरेंडर करना होंगे सिलेंडरगुजरात में गैस आपूर्ति की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गांधीनगर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त मुख्य सचिव मोना खंधार ने स्पष्ट किया कि राज्य में घरेलू LPG सिलेंडर की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है और बफर स्टॉक में भी लगातार वृद्धि की जा रही है।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com