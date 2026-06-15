LIVE: अमेरिका ईरान डील से शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 1123 अंक बढ़ा

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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 15 जून 2026 (09:39 IST)

अमेरिका ईरान डील से शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 1123 अंक बढ़ा

share market
Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका ईरान डील से हार्मुज स्ट्रेट खुलने और युद्ध खत्म होने की उम्मीद में भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को तेज उछाल आया। पल पल की जानकारी...


09:35 AM, 15th Jun
- स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुलने और अमेरिकी नाकेबंदी हटने से तेल सप्लाई सामान्य होगी। डील की शर्त ने गिराया अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम। WTI क्रूड 80.47 डॉलर प्रति बैरल हुआ। ब्रेंट क्रूड की कीमत भी घटकर 83.28 डॉलर प्रति बैरल हुई। इंडियन बास्केट में भी कच्चे तेल के दाम 93.19 डॉलर प्रति बैरल है।
-अमेरिका ईरान डील से शेयर बाजार में बहार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1123 अंक बढ़कर 76651 पर जा पहुंचा। निफ्टी भी 332 अंकों की बढ़त के साथ 23954 पर पहुंच गया।


09:05 AM, 15th Jun
-मानसून छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पहुंचा। MP-राजस्थान समेत 9 राज्यों में प्री-मानसून एक्टिव, बिजली गिरने से यूपी और झारखंड में 12 की मौत
-ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को पटना सिविल कोर्ट से मिली जमानत। खान सर की कोचिंग पर गोलीबारी के मामले में 12 दिन से जेल में थे रोशन आनंद।

08:33 AM, 15th Jun
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 80वें जन्मदिन पर ईरान के साथ युद्ध खत्म करने वाले समझौते का एलान किया है। इस समझौते से पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदें जगी है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुलने के आसार। ALSO READ: मिडिल ईस्ट में खत्म होगी जंग, ट्रंप के 80वें जन्मदिन पर अमेरिका-ईरान ऐतिहासिक समझौते का एलान, गिरे तेल के दाम
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