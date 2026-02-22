PM मोदी बोले- योगी जी के नेतृत्व में यूपी बन रहा मैन्युफैक्चरिंग हब, प्रदेश की पहचान अब विकास और ब्रह्मोस

- सपा सरकार में बेखौफ घूमने वाले गुंडे बिता रहे जेलों में दिन - यूपी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में भी अपनी पहचान बना रहा

- बेटी का अपमान करने की हिम्मत किसी में नहीं Prime Minister Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्पष्ट कहा कि भाजपा सरकार के लिए देश का विकास और यूपी का विकास सर्वोपरि है और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। आज यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है, ब्रह्मोस और मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जा रहा है। यूपी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में भी अपनी पहचान बना रहा है। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है।





सपा की सरकार में जो अपराधी सड़कों पर बेख़ौफ़ घूमा करते थे, वो आज योगी जी की सरकार में जेलों में दिन बिता रहे हैं। पीएम मोदी रविवार को मेरठ में दिल्ली-मेरठ नमो भारत रैपिड रेल संपूर्ण कॉरिडोर व मेरठ मेट्रो को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक यूपी में शाम होते ही डर व सन्नाटे का माहौल होता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। आज किसी की हिम्मत नहीं कि कॉलेज से पढ़कर लौट रही किसी बेटी का अपमान कर सके। पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार के मॉडल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बदलती कार्यसंस्कृति की सराहना की।





प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश ही विकसित भारत की नींव है। अब परियोजनाएं शिलान्यास के बाद वर्षों तक लटकती नहीं हैं। डबल इंजन सरकार की कार्यसंस्कृति का परिणाम है कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ, उन्हीं का लोकार्पण भी समयबद्ध तरीके से हो रहा है।