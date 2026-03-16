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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 16 मार्च 2026 (23:55 IST)

ईरान में 7000 ठिकानों पर हमला, 100 से ज्यादा जहाज तबाह, डोनाल्ड ट्रंप ने किया मिलिट्री ऑपरेशन का खुलासा

Donald Trump
मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने ईरान में 7,000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है, जिनमें ज्यादातर कमर्शियल और सैन्य ठिकाने शामिल हैं।
ट्रंप के अनुसार, इन हमलों के कारण ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च में लगभग 90 प्रतिशत और ड्रोन हमलों में 95 प्रतिशत तक कमी आई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को भी निशाना बनाया है जहां मिसाइल और ड्रोन बनाए जाते थे और यह अभियान अभी भी जारी है।
 
अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि पिछले डेढ़ हफ्ते में ईरान की नौसेना के 100 से ज्यादा जहाज डूब गए हैं या नष्ट कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना हर दिशा से लगातार हमले कर रही है और ईरान की सैन्य क्षमता को तेजी से खत्म किया जा रहा है।
ट्रंप ने खार्ग आइलैंड पर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के लगभग सभी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, हालांकि तेल से जुड़े ढांचे को पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया। उनका कहना था कि अमेरिका ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को खत्म कर रहा है, जिससे उसकी मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता लगभग शून्य हो गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों के लिए खतरा पैदा करने वाले ईरान के 30 से अधिक माइन बिछाने वाले जहाजों को भी नष्ट कर दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक, ईरान के खिलाफ यह सैन्य अभियान क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने और ईरानी सरकार से पैदा हुए खतरों को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है। Edited by : Sudhir Sharma
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