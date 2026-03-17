17 मार्च की बड़ी खबरें: LPG जहाज नंदादेवी भारत पहुंचा, ट्रंप की ईरान पर चेतावनी, काबुल एयरस्ट्राइक में भारी तबाही

17 March Top News : एलपीजी से भरा जहाज नंदादेवी आज सुबह भारत पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी, परमाणु हथियार मिलने के तुरंत बाद इसका इस्तेमाल करेगा ईरान। पाकिस्तान की काबुल में एयर स्ट्राइक में 200 लोगों की मौत हो गई। राज्यसभा चुनाव में NDA की बड़ी जीत। 17 मार्च की बड़ी खबरें :

LPG लेकर भारत पहुंचा नंदादेवी

LPG से लदा एक और जहाज नंदादेवी आज सुबह गुजरात के वाडिनार पोर्ट पहुंचा। सोमवार को भी एक जहाज शिवालिक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पार मुंबई के मुद्रा पोर्ट पहुंचा था। कच्चे तेल का भी एक जहाज आज भारत पहुंचेगा।

ट्रंप की चेतावनी

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि कोई यह मानता है कि ईरान को परमाणु हथियार मिलने चाहिए, तो वह गलत है। ईरान इसका इस्तेमाल एक घंटे या एक दिन के भीतर कर देगा। वे इसका इस्तेमाल करेंगे और पूरे पश्चिम एशिया को तबाह कर देगा, न कि सिर्फ इजराइल को। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि यदि ईरान को परमाणु हथियार मिल जाता है, तो दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा और इसका इस्तेमाल लगभग तुरंत ही किया जाएगा।

पाकिस्तान के हमले से काबुल दहला

पाकिस्तान ने सोमवार की रात को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक और बड़ी एयरस्ट्राइक की है। इस हमले में 400 लोग मारे गए जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तालिबान सरकार ने दावा किया कि पाकिस्तानी हवाई हमले में अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। पाकिस्तान ने अफगान सरकार के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया।

राज्यसभा चुनाव में NDA की बड़ी जीत

11 सीटों पर सोमवार को हुए राज्यसभा चुनाव में NDA को बड़ी सफलता मिली। बिहार में एनडीए ने सभी 9 सीटें जीती। ओडिसा में 3 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत। 1 सीट बीजद के खाते में। हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस को 1-1 सीटों पर जीत मिली।

कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी

पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई राज्यों में 18-20 मार्च के दौरान गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि के आसार। कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी। राजस्थान में बारिश से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। उत्तर प्रदेश में आंधी से 2 लोगों की मौत।

edited by : Nrapendra Gupta