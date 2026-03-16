मौसम ने ली करवट: पहाड़ों में बर्फबारी, दिल्ली-UP में बारिश और तेज हवाओं से तापमान गिरा

Weather Update 16 March : उत्तर भारत में मौसम की बदली चाल ने एक बार फिर लोगों को गर्मी से राहत दी है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश के आसार है। तेज हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आई है।

पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमालय क्षेत्र से लेकर मैदानी इलाकों तक देखने को मिल रहा है। इस वजह से मार्च के मध्य में बारिश और बर्फबारी हो रही है।

रविवार को दिल्ली में हल्की बारिश ने राजधानी को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने 18 मार्च को यहां फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुबह-शाम चल रही तेज हवाओं की वजह से पंजाब और हरियाणा में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते ऐसा ही मौसम रहने की बात कही है। इस दौरान गरज-चमक के साथ तेज हवाएं और बारिश के भी संकेत हैं।

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी

उत्तराखंड के चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में रविवार रात से भारी बर्फबारी जारी है। श्री बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर के आसपास, नीलकंठ पर्वत और नारायण पर्वत सहित भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी के कारण पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।

यहां भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर 17 मार्च तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 18 मार्च को बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में रविवार को नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या समेत 15 शहरों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। आज भी राज्य में कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। तापमान में गिरावट से यहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार, बिहार के अलग-अलग हिस्सों में अगले 7 दिन के दौरान गरज, चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवा चलने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

विदर्भ में 16 मार्च को उष्ण लहर चलने की संभावना है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। इस दौरान बच्चों और बुजुर्ग को बेहद सावधान रहने की जरूरत है।

edited by : Nrapendra Gupta