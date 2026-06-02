LIVE: भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले अन्नामलाई

Latest News Today Live Updates in Hindi : भाजपा से मोहभंग की खबरों के बीच तमिलनाडु भाजपा के दिग्गज नेता अन्नामलाई आज दिल्ली में है। यहां वे पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन समेत कई दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं। पल पल की जानकारी...
11:31 AM, 2nd Jun
तमिलनाडु के भाजपा नेता अन्नामलाई ने मंगलवार को दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की।
CJI सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को शपथ दिलाई। इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई।
10:31 AM, 2nd Jun
ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा, 'पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को विरोध-प्रदर्शन करने नहीं दे रही है। आज TMC-TMC के खिलाफ आवाज उठा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ने TMC को नकार दिया है।'