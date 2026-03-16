रोबोट को पुलिस ने किया गिरफ्तार, रोड पर चहलकदमी देख बिगडी थी 70 साल की महिला की तबीयत

मकाऊ में पुलिस ने एक रोबोट को गिरफ्तार किया है। रोबोट पर महिला को डराने का आरोप लगा है। एक ह्यूमनॉइड रोबोट और एक बुजुर्ग महिला से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मियों को रोबोट को अपने साथ ले जाते हुए देखा गया। इसके बाद यूजर्स मजाक करते हुए कहने लगे कि रोबोट को 'गिरफ्तार' कर लिया गया है।

स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक यह घटना पिछले गुरुवार को पटाने इलाके के Lok Yeung Fa Yuen आवासीय परिसर के पास हुई। बताया गया कि अचानक पीछे से ह्यूमनॉइड रोबोट के आ जाने से एक बुजुर्ग महिला घबरा गईं। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।